VIDEO! Eesti Punane Rist pidas sünnipäeva

“Meil on toimiv supiköök,” ütles uhkusega Eesti Punase Risti Tallinna seltsi juhatuse abiesimees Peeter Lepp. “Me arutasime pikalt, kas kriisiolukorras supiköögiga jätkata, aga kuna me müüme vaid kaasa ja inimesed, kes seal käivad peavad hügieenireeglitest kinni, siis otsustasime jätkata. See on hetkel meie üks aktiivsemaid tegevusi.”

Eesti Punane Rist pidas Vabariigi aastapäevaga samal päeval järjekorras 102 sünnipäeva. Läbi ajaloo humanitaarabi pakkunud ja läbi selle tuhandeid elusid päästnud organisatsioon tegeleb tänapäeval enamasti esmaabiõppe pakkumise ja toiduabi teenustega.

Vabadussõjas sündinud abiorganisatsioon tegeleb rahuajal peamiselt sotsiaalhoolekandega. Punane Rist viib koostöös linnaga läbi mitmeid heategevuslikke üritusi puudustkannatavatele peredele ning pakub vajajatele toiduabi. Üks hädavajalikumaid ettevõtmisi on supiköök, mis pakub Tallinnas sooja toidukorda 140-le inimesele.



Samuti pakub Punane Rist vähekindlustatud perekondade lastele ranitsad, kus sees kõik kooliks vajalik. Kingitusi hädavajalikuga tehakse ka pensionäridele ning toetatakse ka puudega lapsi.

“Detsembris 2020 tulime välja uue struktuuriga,” lausus Eesti Punase Risti president Harri Viik. “Piirkondlikud seltsid on jagatud neljaks regiooniks. See annab võimaluse paremini tööd teha, kui on tegemist näiteks suurte õnnetustega.”



Palju tegeletakse ka ennetusmeetoditega, mille hulgas pakutakse esmaabikoolitusi. Vabatahtlikud tõttasid appi ka kevadises koroonakriisi olukorras, kui oli tarvis kontrollida lennujaamas Eestisse saabujaid.



“Kuidas saada vabatahtlikuks? See on selline skeem, et esiteks meil on põhikontingent, kes on vabatahtlikud ja nende kaudu liigub info, et meil tehakse üritusi ja siin on tore,” selgitas Lepp. “Tallinnas on suurepärane ka see, et meil on palju noori vabatahtlike ning nende kaudu levib info ka teistele. Me teeme spordivõistlusi, orienteerumisvõistlusi jne, kõik need on noortele huvitavad. Samuti on meil kodulehel olemas link “tule vabatahtlikuks.”

Üle Eesti on 17 seltsi kuhu saab teada anda soovist vabatahtlikuks saada. Üle maailma on registreeritud juba 14 miljonit Punase risti vabatahtlikku.