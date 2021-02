Video! Erki Nool: noortel on võistlusi vaja

"Täiskasvanutel on pisut lihtsam - nemad on harjunud, saavad vigastuse, ravivad ennast ja tulevad uuesti tagasi võistlema. Lapsed on ikkagi harjunud end väljendama läbi võistluste. See on see laste rõõm ja lõbu," sõnas Erki Nool, kelle kergejõustikukooli õpilased treenivad taas Tallinna Spordihallis.

"Täiskasvanutel on pisut lihtsam - nemad on harjunud, saavad vigastuse, ravivad ennast ja tulevad uuesti tagasi võistlema. Lapsed on ikkagi harjunud end väljendama läbi võistluste. See on see laste rõõm ja lõbu," sõnas Erki Nool, kelle kergejõustikukooli õpilased treenivad taas Tallinna Spordihallis.

Erki Noole kergejõustikukooli õpilased treenivad pärast mõningast koroonapiirangute leevenemist taas Tallinna Spordihallis.

Juba juulikuus on võimalus tublimatele üheksateist- kuni kahekümneaastastel kergejõustiklastel osaleda Euroopa juunioride kergejõustiku meistrivõistlustel, mis toimuvad Tallinnas.

"No meil plaan ikka on. Loomulik, et me tahaks et meil mõned sportlased meie koolist ka osaleks Tallinnas. Aga nagu aastakäikudega on, et mõned aastad varem või mõned aastad isegi hiljem oleks meil koolist väga mitmeid-mitmeid väga heal tasemel sportlasi välja panna," lausus kergejõustikutreener Erki Nool.

Sama juunioride meistrivõistlus on varasemalt Eestis toimunud ka 2011. aastal. Sellest võistlusest on kerkinud üles kümneid tublisid kergejõustiklasi. Üsna kindel, et nii saab see olema ka nüüd.

Noored tahavad võistelda

"Täna kõige suurem mure ongi see, et kui teatud osavõistlused ei toimu, siis noortel on võistlusi vaja. Võib-olla juba kogenenumad sportlased suudavad ennastnii öelda forsseerida, et mõne aasta pärast tulevad olümpiamängud või jälle olukord normaliseerub, aga selleks, et hoida rohkem noori spordi juures ja et huvi säiliks, siis mistahes alal on igal juhul võistlusi vaja. Võistlus on see, mille pärast sporti tehakse," tõdes Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

"Täiskasvanutel on pisut lihtsam - nemad on harjunud, saavad vigastuse, ravivad ennast ja tulevad uuesti tagasi võistlema.Lapsed on ikkagi harjunud end väljendama läbi võistluste, sa teed trenni ja võistled, sa teed trenni ja võistled ja kogu aeg arened.See on see laste rõõm ja lõbu," lisas Erki Nool.

Spordivõistlused on olulised ka majanduslikus mõttes

Tallinnas on sel aastal planeeritud 81 rahvusvahelist spordivõistlust, mida linn toetab omalt poolt ligi 800 000 euroga.

Spordiürituste korraldamine on linna jaoks oluline nii reklaami kui ka majanduslikus mõttes. Näiteks Tallinna maraton, mis on suurim Baltimaade jooksusündmus, on igal aastal olnud ääretult populaarne, tuues Tallinnasse umbes 5000 väliskülalist keskeltläbi 60 riigist.

"Rekordiline osavõtt oli aastal 2018, kui Eesti Vabariik sai 100. Siis osales Tallinna Maratonil üle 23 000 inimese ligemale 70 riigist ja see oli tõesti selline suur rahvaste paabel. Tol korral veel oli võimalus osaleda sini-must-valges särgis ja siis valdav enamus selles oli," meenutas Tallinna Maratoni korraldaja Mati Lilliallik.

Ka sel aastal on maraton septembrisse planeeritud, lootuses pakkuda osalejatele tavadistantse. Eelmisest aastast võetakse kaasa koroonatingimustes loodud virtuaalmaraton, millest saab osaleda igast maailma nurgast. Korvpallur Tanel Einaste jaoks on Tallinna maratonil osalemine just ennekõike iseendaga jõukatsumine.

"Selgelt on ta selline liikumispidu. Ma arvan, et igaüks vastavalt oma seisundile ja oma eesmärgile läheb sinna oma vormi, võimeid, emotsioone realiseerima ja neid vastupidi saama. Kes läheb võidu peale, kes läheb rekordi peale, kes läheb läbima, kes läheb sõpradega," tõdes korvpallur Tanel Einaste.