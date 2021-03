VIDEO! Ettevõtjad saavad aprilli lõpuni üürivabastuse

"Linn ei rakenda viiviseid ega leppetrahve kõigile linnaga lepinguid sõlminud ettevõtetele, kellel on maailmas valitseva olukorraga seoses probleeme oma lepingu tingimuste täitmisel," lisas abilinnapea Aivar Riisalu.

Tallinna linnavalitsuse kavandatava täiendava abimeetmete paketiga on kavas aprilli lõpuni vabastada üüri maksmisest linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevad kauplejad, toitlustajad ja teised Vabariigi Valitsuse piirangute alla jäävad ettevõtted üle linna.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul laiendatakse ülelinnaliselt soodustusi linnale kuuluvatel äripindadel tegutsevatele ettevõtetele, nagu toitlustajad ja kauplejad, kes jäävad Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute mõju alla. „Üürivabastuse määr eelnimetatud ettevõtjatele on üle linna 100 protsenti. Sajaprotsendilise üürivabastuse saavad ka linna rajatised ehk väliterrassid kesklinnas. See kehtib praegu aprilli lõpuni, aga meil võib olla põhjust see kevadel üle vaadata,“ ütles Riisalu.

Tallinn ei võta aprilli lõpuni linnale kuuluvate äriruumide eest üüri mittetulundusühingutelt ega toitlustuse, kaubanduse, teeninduse, hariduse, alushariduse, hoolekande, spordi, huvitegevuse, noorsootöö, kunsti ja kultuuri tegevusalal tegutsejatelt. Selleks plaanib linn kehtestada 100-protsendilise soodustuse linnavara üürilepingu alusel kasutajatele üle linna.

Lisaks sellele on kavas ettevõtete linnale esitatud arveid tasuda kiiresti, jätkata väikeettevõtja digilahenduste toetusega ja vabastada linna spordiklubid ja alaliidud ruumi rendist.

Riisalu sõnul tasub linn kriisi ajal arved oma partneritele võimalikult kiiresti. „Reeglina on asutustel kombeks arve tasuda 21 või 30 päeva jooksul. Meie kavatseme aasta lõpuni tasuda arved oma partneritele kümne tööpäeva jooksul,“ ütles Riisalu.

Lisaks kehtivad aasta lõpuni leevendused lepingupartneritele. „Linn ei rakenda viiviseid ega leppetrahve kõigile linnaga lepinguid sõlminud ettevõtetele, kellel on maailmas valitseva olukorraga seoses probleeme oma lepingu tingimuste täitmisel. Vajadusel pikendame mõistliku aja võrra tarnete või tellimuste täitmise tähtaegu,“ ütles Riisalu. „Meie populaarse digimeetme abil saavad väikeettevõtted parandada oma võimekust toime kriisiga tulla. Suurem osa meie ettevõtteid on väikesed, mistõttu on neil kõigil Eesti majanduses väga suur roll kanda. Taotleda saab kuni 6000 eurot terveks aastaks tarkvara või litsentside soetamiseks ja arendamiseks.“

Väikeettevõtja digilahenduste toetusega toetab linn tarkvaralitsentside või tarkvara soetamise või arendamisega seotud programmeerimise, juurutamise või testimise kulusid maksimaalselt 6000 eurot ettevõtte kohta aastas. Lisainfo on kättesaadav SIIN

Toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste korraldajad, kes on enne piirangute kehtestamist teinud tõestatud pöördumata kulutusi, ei pea Tallinnale nendeks kulutusteks eraldatud toetust tagasi maksma.