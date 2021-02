VIDEO! Haabersti saab kaasaegseima lasteaia

"Kõige toredam ongi see, et meie maja on täiesti uus ja kaasaegselt renoveeritud arvestades kõiki nõudeid, mis ühele lasteaiale on. Siin on ka lastele väga palju ruumi ja erinevaid õppimisvõimalusi - näiteks õppeköök, eraldi kunstinurgad, õppeklassid, bassein, on eraldi võimlemissaal ja muusikaklass," loetles võimalusi "Naksitrallide" lasteaia direktor Pärje Ülavere.

Et Haabersti piirkonnas on vajadus nii eesti kui ka vene õppekeelega lasteaiakohtade järele, kavatsetakse avada rühmad mõlemas keeles. Avatakse ka erirühmi hariduslike erivajadustega lastele. Ja isegi sõimerühma saab Naksitralli lasteaias lapsi panna.



"Meie sõimerühma ootame juba esmaspäeval 14. last, aga me teeme niimoodi, et nad ei tule kõik korraga, vaid on kellaajad ja nad tulevad nelja-kaupa," rääkis sõimerühma õpetaja Terje Vooglaid.

"See on selline tutvumise ja harjutamise aeg. Lapsed tulevad ema või isaga ja sel moel saab nii laps kui vanem selle lasteaia ja rühmaga tutvuda ning seejärel juba vaatame, kuidas hakkavad nad siin igapäevaselt käima," selgitas sõimerühma õpetaja Ene Nossenko



Haabersti on enda elukohaks valinud paljud lastega pered ja seetõttu on ka lasteaiakohtade juurde loomine linnaossa kahtlemata vajalik. Uues lasteaias on kavas avada 14 rühma kuni 280 lapsele, mis on piirkonna lasteaiakohtadele arvestatav lisa.



"Veel hiljuti oli Haaberstil probleeme lasteaiakohtadega, praeguseks on see defitsiit likvideeritud ja kõik need lisafunktsioonid, mis selle lasteaiaga kaasas käivad, on väga kaasaegsed, võib isegi öelda, et tehnika viimase sõna järgi tehtud," lisas Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.



Haabersti uus lasteaed avatakse pidulikult juba reedel ja lastekilkeid saab alates esmaspäevast kuulda. Aadressil Järveotsa tee 33 asuva hoone ehitas OÜ Astlanda Ehitus ja projekti maksumuseks oli kavandatud 5,56 miljonit eurot.