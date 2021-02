VIDEO! Haaberstis avati kaasaegne Naksitrallide lasteaed

"Haabersti linnaosas on väga raske lasteaiakohta saada, võib-olla päris Õismäel on see kergem, kuid meie elame Kakumäel ja seal on ainult üks lasteaed. Siia tegi linn ise koha pakkumise, sain e-maili. Nagu ma aru sain, võeti üle linna järjekorras olevate lastevanematega ühendust," rääkis väikse Ronja ema Diana.

Uut lasteaeda oli tulnud uudistama ka Annika väike tütar käekõrval.



"Jah, ka minu laps tuleb siia uude lasteaeda, praegu oleme küll järjekorras, kuid väga loodame just siia kohta saada," ütles Annika, kes kiitis uudseid lahendusi vastavatud lasteaias ja ka kauneid ruume. Et just siia lasteaeda tahaks tulla õppima ja mängima kinnitas ka väike Elis.



Täna avatud ja esimesed lapsed esmaspäeval vastuvõtva lasteaia õpetajad kinnitasid, et laste tulekuks esmaspäeval on kõik valmis.



"Oleme andnud endast parima, peaks olema kõik valmis, ootame esimesi tulijaid," kinnitas lasteaia õpetaja Piret Kapp.

"Me oleme väga elevil ja ootusärevus on suur, ootame kõiki lapsi väga-väga", nõustus kolleegiga ka lasteaia õpetaja Maarja Alamets.



Et Haabersti piirkonnas on vajadus nii eesti kui ka vene õppekeelega lasteaiakohtade järele, kavatsetakse avada rühmad mõlemas keeles



"Oleme praeguseks komplekteerinud seitse rühma ja seitse on veel komplekteerimisel, võtame lapsi siia üldjärjekorra alusel. Nii, et lastevanematele rahustuseks - kohti veel jätkub ja võtame ise lastevanematega ühendust," ütles lasteaia direktor Pärje Ülavere

"Praegu on Tallinnas mõned piirkonnad, kus lasteaiakohti pole n.ö. jalaga segada, aga samas ei ole ühtegi linnaosa, kus meil ei oleks vabu kohti lasteaedades. Ehk, kui inimene elades Haabersti linnaosas tahab oma last siia ka lasteaeda saada, siis selline võimalus tal kindlasti tekib ja nüüd veel eriti," lisas Tallinna abilinnapea, Vadim Belobrovtsev.



Naksitrallide lasteaias on plaanis avada 14 rühma kuni 280 lapsele.