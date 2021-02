VIDEO! Heeroldi jutud: vaata, millised loomad on Tallinnas elanud

"Tänapäeval on meil muidugi raske ette kujutada, et Tallinna vanalinnas võiks elada loomadest kedagi peale rottide ja hiirte, aga vanasti oli olukord teine. Kiek in de Köki kahel korrusel avatud näitus linnaloomadest kajastab seda keskajast peale," jutustas kunstiajaloolane, heerold Jüri Kuuskemaa saates "Tallinna panoraam".

"Tänapäeval on meil muidugi raske ette kujutada, et Tallinna vanalinnas võiks elada loomadest kedagi peale rottide ja hiirte, aga vanasti oli olukord teine. Kiek in de Köki kahel korrusel avatud näitus linnaloomadest kajastab seda keskajast peale," jutustas kunstiajaloolane, heerold Jüri Kuuskemaa saates "Tallinna panoraam".

Heerold suundub täna Kiek in de Köki soklikorrusele, kus võib kohata arvukalt erinevaid koduloomi, kes keskajal elasid ja Tallinna kitsastel tänavatel ja hoovides ringi jalutasid.

"Kiek in de Kökis on koguni kahel korrusel avatud näitus "Linnaloom", aga see, mida notsukene siin teeb, see on omamoodi kurioosne lugu, sest vaadake see tool, mida kasutati vanasti vangide istutamiseks, nii et jalad jäid kinni, on nüüd ka rakendatud selle sea teenistusse. Tekst siin juures ütleb, et on mõistetud surma poomise läbi tapmise eest 1386. aastal kuskil Prantsusmaal. Sõna "siga" eesti keeles käändub ju "siga-sea", sealt tuleb välja ka seadus," rääkis Kuuskemaa.

Sigu Tallinnas siiski surma ei mõistetud. Küll aga karistati lohakaid seapidajaid ja seavargaid, kes käisid küll paragrahvi alla.

Vanalinna pikkadel õudele on mõneski kohas näha ootamatult laiu kahetiivalisi uksi. "Nii pakse inimesi pole kunagi meil olnud, aga need laiade ustega hooneosad olid hobusetallid, vankrikoorid ja lehmalaudad," selgitas heerold.

Säilinud on nii tööriistu kui nõusid

"Meil Tallinnas oli lihunikeamet juba 14. sajandil ja nende põhikirjad on säilinud. Säilinud on ka palju tööriistu ja ka toodanguga seotud esemeid. No näiteks see siin ees peaks olema üks soolaliha tünn, sest vanasti külmikuid ju veel ei olnud. Eriti võimas on muidugi lihuniku kirves. See on niisugune, et kindlasti kaalub oma kümmekond kilo ja kui sellega obadus anda, siis oli loomakese surm kindel," rääkis Kuuskemaa.

Paljudes Tallinna majade keldrites võib näha aga lakke või võlvi kinnitatud rõngaid ja neist läbi pandud raudlehti. Need ei olnud riidenagid, vaid selleks, et sinna riputada vorste ja sinke. "Hiired ja rotid vaatavad alt üles, aga kätte ei saa. Natukene on siin välja pandud ka tooteid, mida loomadest sai. Teiselt poolt näeme luust valmistatud tooteid, mida Tallinnas on läbi sajandite valmistatud," lisas ta.

Näitusel leiab mälestusena kunagistest söömaaegadest iidseid puunõusid ning suure puust seapea, mille taolist kasutati vanasti päriselt lauakaunistuseks. Kullatud paabulinnukuju annab mõista, et kulinaarne kunst oli Tallinnas omal ajal kõrgel tasemel nagu praegugi.

Keskajal mahtusid transpordivahendid õue ära

Kui tänapäeval on vanalinn transpordivahenditest ülekoormatud, siis keskajal pargiti transpordielemendid hoovi. Seal olid hobusetallid ja kodanikud uhkeldasid, kellel oli toredamini kaunistatud hobused ja sõiduvahendid. Näitusel on ka fotod ning mudel Tallinna esimesest hobutrammist ning voorimeeste varustus. "Mina mäletan veel oma lapsepõlvest kui 1950. aasta paiku traditsiooniliselt voorimehed ootasid Balti jaama juures reisijaid,"meenutas Kuuskemaa.

"Tänase jalutuskäigu ajal me ei jõudnud hoomata paljutki, mis on siin näitusel. Näiteks, millised seosed on Tallinna paikadel loomade ja lindude nimedega, aga see näitus on nii rikkalik, et täna lõpetame esimese osa vaatlusest ja järgmisel korral läheme allapoole, kus on palju fantastilisi elukaid," lisas Kuuskemaa.

