"Pigem ikkagi võetakse see teade, et õige pea hakkab vaktsineerimine, rõõmuga vastu ja meie koolis on ikkagi kindlasti üle poole õpetajatest, kes sellest ka kinni haaravad,” teadis rääkida Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum.

Juba esmaspäeval jõuab vaktsineerimisering õpetajate kätte. Tallinnas on kokku üle 10 tuhande haridustöötaja. Kui paljud nendest soovivad vaktsineeritud saada, pole veel lõplikult kindel. Kindel on aga see, vaktsineerimist alustatakse hariduslike erivajadustega koolidest.

"Nende puhul on õpetaja kontakt õpilasega väga oluline ja see koostöö parimal viisil peaks toimuma ilma katkestuseta," nentis koroonaviiruse epidemioloogiliste ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.

Plaanikohaselt hakatakse vaktsineerimist läbi viima haridusasutustes koha peal, sest see aitab niigi keerulise õpeprotsessi arvelt hulga aega kokku hoida. "Nii ei pea õpetajad minema perearstikeskustesse või haiglatesse, et kool on ikkagi see koht, kus vaktsineerimist saab korraldada ja kus Tallinn on valmis seda korraldama. Loomulikult ma pean veelkord rõhutama seda, et vaktsineerimine on täiesti vabatahtlik protsess ja kui keegi õpetajatest ei taha ennast vaktsineerida lasta ja ei kavatse seda teha, siis see on tema isiklik asi," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Kuigi tuhanded õpetajad on avaldanud vaktsineerimiseks soovi, kõigub see arv siiski kooliti väga erinevalt. Leidub koole, kus alla 30 protsendi õpetajatest oleks nõus end vaktsineerida laskma, kuid ka neid, kus see protsent pürgib üle 80ne.

Tallinna vaktsineerimispartneriteks on nii Ida-Tallinna kui ka Lääne-Tallinna Keskhaigla, Lastehaigla ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Vaktsineerimise rütm hakkab suuresti sõltuma ka nende ajakavast. "Eraldi loomulikult sooviks öelda ka seda, et nüüd iga kool ei ootaks, et just 15. veebruaril nendeni jõutakse. See kõik võtab ikka pisut aega," lisas Öpik.

Kui protsess kulgeb plaanikohaselt, siis on pooleteise kuu jooksul kõik soovi avaldanud haridustöötajad esimese vaktsiinidoosi kätte saanud.