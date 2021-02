VIDEO! Homsest hakatakse valima Linnateatri ehitajat

"Näitlejatel on kindlasti uuenenud saalis huvitav ja hea mängida," ütles Linnateatri näitleja Andero Ermel. "Teiseltpoolt mulle tundub, et ka publiku heaolu paraneb väga tuntavalt. Tulevad uued fuajeed ja see muudab teatriõhtu palju pidulikumaks."

"Loomulikult saab seal olema suvelava ja põnevad lavakonstruktrioonid," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk. "Mõeldud on ka juurdepääsule ning kõik on loomulikult kaasaegne. Suur uuendus on ka see, et ehitatakse black box."

Linnateater ootab põnevusega renoveerimist, mille tulemusel lisandub ka täiesti uus saal ning üle 600 istekohta. Homseks on kõik ehitushankele saadetud pakkumised käes ning hakatakse parimat kandidaati valima.

Renoveerimise eesmärgiks on nii uute saalide loomine, kui praeguste uuendamine. Kui hanke pakkumised käes kulub nende menetlemiseks umbes kuu aega ning seejärel selgub, kes linnateatrit ehitama hakkab.



Kindlasti ootab publik lisaks kaasaegsete võimaluste tekkimisele ka ruumikamaid saale, mis omakorda suurendab ka võimalust etendustele pileteid saada.



Ehk annab Linnateatri uuendus inimestele uue põhjuse mõnd etendust külastada. Sajandi ehituse kogumaksumuseks on kavandatud 28,4 miljonit eurot ja uus teatrikompleks peaks valmima 2023. aastal.