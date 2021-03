VIDEO: Homsest on kõik kooliastmed distantsõppel

"Me saame aru, et kõik vanemad ei saa kahe päeva jooksul muuta oma elukorraldust, et olla lastega kodus," sõnas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Homsest kehtima hakkavate piirangute kohaselt jäävad distanstõppele kõik koolilapsed. Ka lasteaialapsed soovitatakse jätta koju. Linnapea arutas aga kooli- ja lasteaiajuhtidega plaani, kuidas pakkuda tuge vanematele, kellel pole võimalik igapäevatöö kõrvalt lapsega kodus olla.



Tallinna linna kindel sõnum on see, et lasteaaiateenuse pakkumine jätkub, kuni vabariigi valitsuse poolt pole tulnud teistsugust signaali. "Lasteaia teenus on vajalik eesliinitöötajatele, aga mitte ainult," selgitas Kõlvart. "Me saame aru, et kõik vanemad ei saa kahe päeva jooksul muuta oma elukorraldust, et olla lastega kodus."



Linnapea lisas, et loomulikult oleks koju jäämine praeguses olukorras kõige parem lahendus nii lastele kui ka lastevanematele, kuid rõhutab, et kõigil pole võimalik seda endale lubada. "Vaadates eelmist eriolukorra aega, siis oli meil kohal 10 last ja need olid kõik eesliinitöötajate lapsed," ütles Pelguranna lasteaia direktor Reelika Täht. "Hetkel on täpset arvu, palju homsest tulijaid on, raske prognoosida, aga lasteaiad jäävad lahti ja ühtegi last me ukse taha ei jäta."



Nii nagu eelmise eriolukorra ajal, on ka koolid valmis pakkuma pikapäevarühma 1.-4 klassi lastele, kelle vanemad ei saa nendega kodus olla. "Me oleme enda jaoks mõtestanud kaks suunda," selgitab Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor Raino Liblik. "Esimene on see, et pakkuda õpilastele järelvalvet, mille all ta saab tegeleda õppetööga. Ta tegeleb sama asjaga, millega distantsõppel olevad õpilased, aga seda õpetaja toel. Teine suund on see, et on rida õpilasi, kellel on vaja täiendavat õpituge ja mõnda konsultatsiooni."



Liblik ütleb, et erandjuhtumil sooviksid nad ka mõnele vanemale õpilasele koolis õppetuge pakkuda, kuid kindlasti ei saa masse sisse lasta. Ta rõhutab, et koolid peavad olema hetkel paindlikud ning valmis pidevalt muutuvateks tingimusteks.