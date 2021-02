Tänavaküsitluses selgus, et paljud inimesed leiavad, et rattamaju korterelamute hoovis võiks rohkem olla.

Hoovid korda raames on võimalus korteriühistutel taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks. Näiteks prügimajade, mänguväljakute, kuid ka rattamajade või rattaparklate rajamiseks.

"Tõsi ta on, et Tallinna inimene veel alles avastab seda võimalust. Eelmisel aastal oli paar korteriühistut, kes taotlesid toetust ja tänaseks on näiteks väga vahva rattamaja ehitatud aadressil Kopli 8. Loodame, et sellel aastal tuleb neid taotlusi rohkem," rääkis Võrk.

Mullu valmis ka Kristiinesse Spordi tänavale linna toetusel rattaparkimismaja. Paljud korteriühistud sealses linnaosas on alustanud ka oma finantseeringuga samalaadsete majade rajamist. "See on loomulik, kuna Tallinna linn on teinud suuri investeeringuid nii kergliiklusesse kui ka rattateedesse. Aasta aastalt on see tegelikult olnud ka kasvavas trendis. Ja sellel aastal on Kristiine linnaosa korteriühistud olnud väga aktiivsed," tõdes Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Tänavaküsitluses selgus, et paljud inimesed leiavad, et rattamaju korterelamute hoovis võiks rohkem olla. Kuigi võib eeldada, et taotlusi rattamajade rajamiseks tuleb rohkem Kesklinnast, Kristiinest ja Kalamaja piirkonnast, soovitab abilinnapea Eha Võrk võimalust kaaluda ka korrusmajades elavatel Lasnamäe või Mustamäe elanikel.

"Kui viiekordsete majade all on olemas keldriruumid, kus saab hoiustada ratast, kui muuta turvaliseks keldriboks, siis vanadel üheksakordsetel majadel ju all isegi selline võimalus puudub," leidis Võrk.

Taotluste esitamise lõpptähtajaks on juba 1. märts. Seega, kellel on täna juba need projektid, mille järgi ehitada, siis tuleks taotlused kiirelt ära täita ning ära saata. Täpsema info leiab tallinn.ee lehelt.