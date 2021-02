"Eakate vaktsineerimisel Pirita perearstikeskuses aitas Yandex Go eakate kohale transportimise ja koju viimisega, võimaldasime täiesti tasuta sõitu," tutvustas projekti Yandex Go teenuste juhataja Balti riikides Stasys Brilis.

Eakatel on lumistel tänavatel keeruline liigelda, ühistranspordiga on keeruline ning ligimised tihtipeale ei saa sõidutada. See tähendab, et paljud vaktsineerimisele kutsutud eakad on tõsise probleemi ees. Yandex Go otsustas eakatele appi tulla, pakkudes vaktsineerimisele kutsutud vanemaealistele tasuta transporti.

Esimesed sõidud tehti 80+ inimestele Pirita Perearstikeskuses ning möödunud neljapäeval ja reedel (25.02.21-26.02.21) anti seal samadele eakatele juba teine COVID-19 vaktsiinisüst. Kuna libedus raskendab endiselt liikumist, siis pakuti sama tuge ka sel korral.

"Me eraldasime perearstikeskusele teatud hulgas promokoode, mida nad saavad oma rakendusse sisestada ning tellida auto kodu ette," selgitas Brilis. "Meil oli väga suur soov aidata perearstikeskust juba varem. Teeolud olid väga halvad, eakad inimesed vajavad abi ning vaktsineerimine on üks tähtis osa pandeemiast välja tulekuks."

Brilis avaldas lootust, et inimesed saavad aina tervemaks ja aina rohkem saab ka inimesi vaktsineeritud. "Loodame, et selle programmiga ühineb rohkem perearstikeskuseid, et saaksime aidata lisaks Pirita perearstikeskusele veel teisigi perearstikeskuseid."

Pärast vaktsiini tasuta koju tagasi

Vaktsineeriti riskigruppides olevaid inimesi ja eakaid. "Kutsume inimesed kohale, teeme neile süsti, siis jälgime veerand tundi ning küsime, kuidas vaktsineeritute enesetunne on ja kui neil on hea olla, siis saadame koju tagasi," selgitas protsessi perearst dr Kaili Toompere.

"Teine doos on oluline selleks, et tagada pikaajaline immuunsus ehk vähemalt 6-8 kuud. Esimesest doosist saab küll paariks kuuks immuunsuse, aga mitte pikaajalise kestvusega immuunsust," kinnitas Toompere.

"Vaktsineerimisega alustasime jaanuarikuus ja nii kui Terviseametist saabub uus partii vaktsiini ja meil on võimalus inimesi juurde kutsuda, siis me kutsume ka neid vaktsineerima," ütles Toompere. "Mina soovitan jätkuvalt maski kanda, võimalikult vähe väljas liikuda ja võimalikult vähe kontakti hoida teiste inimestega. Kui kutsutakse vaktsineerima, siis kasutage seda võimalust."

Peale vaktsiinisüsti on enesetunne hea

Teise koroonavaktsiini doosi saanud Kristi sõnas, et mõlema süsti puhul ei tundnud ta mitte midagi. "Ma ei tundnud mitte midagi halba," kinnitas Kristi. "Mina arvan, et vaktsineerimine on väga vajalik ja soovitan seda kõigile."