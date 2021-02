Erinevaid üritusi Hiina uusaasta tähistamise raames on külastanud tänaseks üle 100 000 inimese. "Vaatamata sellele, et olukord on Eestis ja ka kogu maailmas koroona tõttu keeruline, otsustasime, et traditsioon peab jätkuma," selgitas Belobrovtsev, et inimesed vajavad vahelduseks pidu. "Niigi keerulises olukorras on selline sündmus väärt seda, et inimesed saavad tulla kohale ja nautida erinevaid üritusi."

Ohutuse tagamiseks on üritusi rohkelt ning erinevates kohtades. "Kui traditsiooniliselt on Hiina uusaasta pidustused toimunud Vabaduse väljakul, siis sellel aastal toimub see lisaks ka Tallinna lauluväljakul," lisas Belobrovtsev, et nendes kohtades toimuvad erinevad üritused.

Vabaduse väljakul alustas kell 13 tuntud skupltor Tauno Kangro tööga pühvli skulptuuri kallal. "See saab valmis kuue tunniga. Kui see on valmis, siis viiakse see Tallinna Loomaaeda, sest seal on osaliselt Hiina kalendri järgi loomad juba paigas," selgitas ta.

Põhiprogramm Vabaduse väljakul algas kell 18, kui avati näitus "Peking, iidne pealinn". "See demonstreerib Hiina pealinna ilu. Lisaks tuleb siin draakonite tants, tuleshow ja kontserdid."





Lauluväljakul algas põhiprogramm kell 16 ja kestis 19ni. "Ka seal on erinevad meelelahutusvõimalused. Tulge perega, kuna seal on erinevaid üritusi erinevas vanuses inimestele," lisas Belobrovtsev, et ka seal toimuvad kontserdid ja tuleshowd. "Asi päädib ilutulestikuga," märkis ta.





"Need üritused on saanud populaarseks nii tallinlaste endi seas kui ka külaliste hulgas," kinnitas Belobrovtsev.