23. veebruaril avati Männi pargis lumelinn "Multifilmitegelased läbi aegade". Kümnekonnast 2-3 meetrisest skulptuurist koosneva linnaku kavandasid ja ehitasid nii tuntud kui tulevased kunstnikud.

"Talvetaat toetas sel aastal lumelinna ehitamist, aga viiruse tõttu ei saanud selle ehitamisse traditsiooniliselt kaasata linnaosa koole ja lasteaedu. Nii jääb Mustmäe lastele eelkõige lumelinna ja talvemõnude nautimise rõõm," ütles linnaosa vanem Lauri Laats.

Lumelinna on kokku põimitud üle kümne skulptuuri, lumelossi ja liumäe, mille kavandasid ja ehitasid valmis tuntud ja tulevased kunstnikud. Ehitustöid koordineerisid MTÜ Tsoon ja Indrek Leht. Lumeskulptuuridena on kujutatud mitme põlvkonna lemmikmultifilmide kangelasi: "Lotte", "Käsna Kalle", "Shrek", "Must ja valge koer", "Oota, Sa!", "Siil udus", "Naksitrallid", "Onnike kanajalgadel", "Totoro", "Minions", "Krokodill Gena".

"Ehitasime esimese lumelinna Mustamäele 2010. aastal, kui ma esimest korda Mustamäe linnaosa vanem olin," meenutas linnaosa vanem Lauri Laats. Ta lisas: "Toona ehitasime lumelinna koos linnaosa koolide ja lasteaedade lastega. Ühiselt mõtlesime välja ja tegime midagi erilist – lumelinna, mille sarnast polnud Mustamäel varem nähtud."

"Heitlikke ilmaolusid silmas pidades on raske prognoosida, kui kaua see lumelinn ajahambale vastu peab, aga kindlasti on see lastele kooli vaheajal heaks vahelduseks tubastele tegevustele," ütles linnaosavanem Lauri Laats.

Lumelinna külastajatel palume järgida koroonaviiruse levikust tingitud piiranguid ja hoida distantsi.