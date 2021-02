VIDEO JA FOTOD! Piritale kerkib võimas lumelinn

"Pirital on see esmakordne traditsioon," ütles linnaosa vanem Tõnis Liinat. "Kuna muud meelelahutusasutused on kinni või pole seal turvaline käia, siis otsivad inimesed väljundit õues. Mul on väga hea meel, et viis võistkonda on siia kokku tulnud ja näitavad erinevaid tehnikaid."

"Pirital on see esmakordne traditsioon," ütles linnaosa vanem Tõnis Liinat. "Kuna muud meelelahutusasutused on kinni või pole seal turvaline käia, siis otsivad inimesed väljundit õues. Mul on väga hea meel, et viis võistkonda on siia kokku tulnud ja näitavad erinevaid tehnikaid."

Piritale kerkib homseks suurejooneline lumelinn. Viieliikmelised võistkonnad on linna ehitamas juba kolmandat päeva, et nädalavahetusel saaks tallinlased talverõõme nautima tulla. Teemaks on sel aastal mereäärne linn.

Tänavune lumerohkus on pannud linnaosad pead ragistama, kuidas olukorda elanike rõõmuks ära kasutada. Mitmed neist on otsustanud tänavatelt ja parkidest ära veetud lund kasutada lumelinna ehituseks.



Lumelinna võistkonnad koosnevad igas vanuses inimestest ning ehitamine algas juba kolmapäeval. Valminud ehitisi hinnatakse kahes kategoorias- täiskasvanud ja lapsed. Mõlema grupi parimad saavad rahalise auhinna ning võistkondadele jagatakse ka mitmeid eripreemiaid.



Ehitajad kurtsid külm külma ilma ja raske töö üle, kuid ütlesid, et mitme päeva töö hakkab lõpuks jumet võtma. Soov pakkuda lastele lõbusat ajaveetmist aitab külma trotsimisele kaasa.



Ehitisi oli mitmesuguseid, ehitati nii torte, kui tuletõrje autosid. Skulptuuridelt oodatakse ka seda, et nende otsas saaks kas ronida või nendelt liugu lasta. See hoiab ka hiljem lumelinna nautima tulevatel inimestel sooja sees. Võistkondadele endale on ehituse ajaks tagatud ka kuum tee ja pirukad, sest külmakraadid on korralikud.



Laupäeva südapäevast alates on võimalik juba valmis ehitistega tutvuma minna Pirita surfihoone juurde.