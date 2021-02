"Just selle pärast, et keegi võttis endale vastutuse ja julguse, on meil täna võimalus elada enda riigis," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud traditsioonilisel kolme kooli ühismiitingul Reaali Poisi kuju juures.

"Vähemalt siin koolis me usume kindlasti riigi jätku. Oleme patriootlikud ja optimistlikud tuleviku suhtes," kinnitas Tallinna Reaalkooli õpilane Mihkel.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart meenutas, et suuremalt jaolt võideti vabadus kätte just koolipoiste kindla veendumuse tõttu.

Linnapea lõi paralleeli tänase päevaga: "Ka täna peame me kõik võtma vastutuse ja julguse, et koos võidelda pandeemiaga. Nii nagu 103 aastat tagasi tõi koolipoiste usk meile lootust ja võidu, samamoodi ka täna - kui igaüks otsustab ja võtab vastutuse, siis me kindlasti ka pandeemia võidame."

"Kuidas see võimalik on, et just koolilapsed 16-18-aastased, aga nende hulgas olid ka 12-13-aastased, et just nemad tõid usku? Just nemad tõid lootust, mida ei olnud täiskasvanutel. Kust tuli see patriotism? Ma olen kindel, et kui ei oleks õpetajaid nagu Anton Õunapuu, siis võib-olla ei oleks olnud ka seda lootust. Ja ma olen kindel, et õpetaja roll on ka täna sama tähtis kui sada aastat tagasi. Me teame seda väärtustama, me peame seda mäletama ja ma väga loodan, et mõned teist samamoodi tulevad kooli tagasi ja võtavad seda rolli kanda," ütles linnapea.

Reaalkool peab ajalugu au sees

Vabariigi aastapäeva eel meenutati traditsiooniliselt Vabadussõjas käinud Tallinna koolipoisse. Kolme kooli esindajad kogunesid Reaalkooli mälestussamba juurde ja mälestasid vabaduse kätte võitnud sõjapoisse.



Tallinna Reaalkool, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Gustav Adolfi Gümnaasium on igal aastal ühiselt meenutanud neid koolipoisse ja õpetajaid, kes Eesti vabaduse kätte võitlesid. Usk oma riiki ajendas neid toona ja peaks meid innustama ka praegu.



Tallinna Reaalkool saab tänavu 140. aastaseks ja ajalugu on siin sama suures aus kui reaalained. Ka siit koolist läksid õpilased Vabadussõtta.



"Meie lapsed peavad sellest väga lugu, sest me õpime ka eesti ajalugu koos Reaalkooli ajalooga ja selles Reaalikas on alati lugu poisist, lugu Vabadussõjast. Vabariigi aastapäeval me sellel korral kahjuks marmortahvlit ei saa meenutada, me ei ole majas sees, aga seevastu oleme väljas. Meil on kolm aktust ja me meenutame lugusid Vabadussõjast kui ka poistest, kes ei saanud sõtta minna, sest nad olid alles viiendas klassis, aga ka Nikolai Kannu ja eestikeelse kooli teket. Nii et me peame seda kindlasti väga oluliseks, teame oma ajalugu ja hoiame seda," sedastas Reaalkooli direktor Ene Saar.

Tähistame aastapäeva väärikalt aga riskivabalt

"Vabadussõda tuletab meile meelde, kuidas ühest inimesest sõltub rahva saatus. Aga tänapäeval samamoodi. Ka viimase aasta sündmused näitavad meile, kui palju sõltub ühest inimesest, ühe inimese vastutusest, ainult koos ja igaüks eraldi me saame võita neid väljakutseid, muresid, mis on tänaseks aktuaalsed. On see pandeemia või teised probleemid," ütles linnapea oma kõnes.

"See aasta on rohkem kui sümboolne. Augustis tähistame kolmkümmend aastat taasiseseisvumist. Ja üks ajalooline kool tähistab sel aastal ka väärikat juubelit," sõnas Kõlvart. "Mis on tänaseks aktuaalseks? On see pandeemia või teised probleemid?" küsis ta.

"Peaminister ütles hiljuti, et sel aastal on kõige targem tähistada aastapäeva perega kodus. Ega sellepärast pidu ja selle tähtsus väiksemaks muutu. See on ikkagi Eesti Vabariigi sünnipäev ja loomulikult tuleb seda tähistada väärikalt, aga samas riskivabalt," toonitas ka Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Sel aastal on vabariigi aastapäeva tähistamine Tallinnas tagasihoidlik. Salme kultuurikeskuse trepil esineb kell 16 Tõnis Mägi. Pirita kloostri varemetes annavad kell 18 kontserti Ivo Linna ja Antti Kammiste, Kaire Vilgats ja Paul Neitsov, Ott Lepland ning Pirita majandusgümnaasiumi õpilased. Nõmmel tuleb tantsu- ja laulupäev, mis algab lipu heiskamisega kell 7.32 von Glehni kuju juures.