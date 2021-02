Eestis on kolm suuremat liiklusmärkide tootjat, millest tuntuim on ilmselt AS Signaal TM, mis toodab aastas kuni 10 000 liiklusmärki ja -viita. Pealinn käis märkide tootmise protsessiga lähemalt tutvumas.

Liiklusmärke ja viitasid toodetakse nii tsinkplekist kui alumiiniumist. Kõige enam liiklusmärke - umbes 70% valmistatakse tsinkplekist ja need on peamiselt mõeldud kasutamiseks asulates. Alumiiniumist valmistatud, pisut kallimad ja vastupidavamad märgid leiavad tavapäraselt kasutust asulavälistel teedel liikluse reguleerimiseks, aga näiteks Tartu linn nõuab, et ka linnasisesed liiklusmärgid oleks valmistatud alumiiniumist.

Paarkümmend minutit tööd ja paar tundi ootamist

Esmalt antakse metallitöökojas märgi algmaterjaliks olevale plekitükile vajalik kuju. Pleki parajaks lõikamine ja painutamine võtab tavaliselt aega umbes 10 minutit. Seejärel asutakse märgile vajalikku infot kandma.

„Üks variant on teha nii, nagu varem igal pool tehti – lõigata liiklusmärgi elemendid ühekaupa tükkidena välja ja kleepida seejärel märgile. Meie kasutatav printimise funktsioon on kaasaegsem ja tänapäevasem. Kogu vajalik info prinditakse kohe ühele spetsiaalmaterjalist kleebisele ja töö on selle võrra kiirem ja lihtsam,“ ütles AS Signaal TM juhatuse esimees Mehis Pass.

Kõige kauem kulub Passi sõnul aega selleks, et oodata erimaterjalist liiklusmärgi kleebise kuivamist – selleks võib kuluda kuni 2 tundi. Kleepimine ja lamineerimine võtavad sarnaselt plekist „tooriku“ tootmisele aga kokku aega vaid paarkümmend minutit.

Liiklusmärgi vastupidavuse muutlikes ilmaoludes tagabki eelkõige töö viimane faas ehk lamineerimine, milleks kasutatakse spetsiaalset anti-graffiti laminaatmaterjali, mis võimaldab märki vandaalide värvirünnaku korral kergemini puhastada. Viimase sammuna paigaldatakse märgi tagaküljele väike infokleebis, kus on kirjas tellimuse number ja muu info, mille alusel saab tuvastada nii märgi vanuse, tellija kui märgi määratud asukoha.

Nii mõnelegi liiklejale võib tulla üllatusena, et sarnaste funktsioonidega liiklusmärgid on olenevalt paigalduskohast erineva suurusega – näiteks õueala kiiruspiirangu märgid väiksemad, kui tavaliikluses

„Õuealal on auto kiirus 20 km/h ja seal pole suurt liiklusmärki tarvis, sest mõistliku sõidukiirusega liikuval autojuhil ei teki selle märkamisega probleeme. Kui liikumiskiirus on juba üle 20 km/h, siis paigaldatakse märk läbimõõduga 600 mm ja maanteel on märgi läbimõõduks juba 700 mm, et maanteekiirusel liikuva sõiduki juht märki samuti õigeaegselt märkaks,“ selgitas Mehis Pass.

Märgi „parim enne“ on 7 aastat

Liiklusmärgi reaalne eluiga on umbes 7 aastat ja siis võib hakata juba reflekteerumine tuhmuma ja ta ei helenda enam nii hästi, kui ta auto tulede all peaks.

„Märke taastada ei ole üldiselt mõistlik, sest kui liiklusmärk on juba tuhmuma hakanud ja korralikult enam ei helenda, siis tuleks tegelikult kleepida peale uus kleebis. Aga kui märk on juba 7 või 10 aastat olnud välitingimustes, siis üldiselt ei peeta seda enam mõistlikuks, vaid tehakse ikkagi nullist uus liiklusmärk,“ nentis AS Signaal TM juhatuse esimees.

Ajutiste liiklusmärkide puhul on lugu pisut teine, kuna neid renditakse tavaliselt välja ning tegu on taaskasutatavate märkidega. Kollase helkurtaustaga liiklusmärkidel vahetatakse vastavalt vajadusele välja kirjad või sümbolid, mis lõigatakse ja kleebitakse iga kord vastavalt konkreetse kliendi ja objekti vajadusele uuesti. Näiteks käivad selle kategooria alla märgid, mis annavad infot teetööde alguse ja lõpu kohta või edastavat muud ajutist infot.

10 000 uut liiklusmärki aastas

Toodetud liiklusmärkide kogus sõltub loomulikult väga palju tee-ehitusobjektide hulgast ja selles osas on aastad üsna erinevad. Tavaliselt toodab AS Signaal TM Mehis Passi sõnul aasta jooksul umbes 10 000 liiklusmärki, aga on ka selliseid aastaid, kus see arv on olnud väiksem. Märkide tootmiseks kulub aastas keskmiselt 4500 m2 plekki ja sama palju liiklusmärkidel kasutavat spetsiaalset reflekteeruvat kilet.

„Ühe päevaga suudab kuueliikmeline tootmisüksus valmistada maksimaalselt sada liiklusmärki, aga loomulikult sõltub ka hästi palju hooajast, sest teevaldkonnas algab hooaeg aprillis ja lõppeb tavaliselt novembri lõpus või detsembri alguses. Kõrghooajal on tootmismaht kindlasti oluliselt kõrgem kui talvisel ajal,“ tõdes Pass.

„Kõige enam toodetud on kindlasti liiklusmärk "ülekäigurada" suurusega 600x600mm. Seda toodame me aastas kõige rohkem, sest antud liiklusmärki peab paigaldama igale ülekäigurajale minimaalselt 4 tükki ehk kokku 2 posti, üks post ühel ja teine teisel pool teed ning igal postil on 2 märki, et need oleks nähtavad mõlemal suunal.“