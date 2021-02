Haabersti linnaosas asuvas uues lasteaias Naksitrallid ootab esmaspäeval mudilasi kunsti- ja spordilembene sõbralik õhkkond. "Sõbralikud suhted ja hea õhkkond on see, mille poole me püüame. Kui me kõik hommikul hea tundega tööle tuleme, tunnetavad lapsedki, et on siia majja väga oodatud. Meie personalil silmad säravad!" rõõmustas lasteaia direktor Pärja Ülavere.

Täna avati Haabersti linnaosas aadressil Järveotsa tee 33 asuv uus Tallinna Lasteaed Naksitrallid. Linna moodsaimas lasteaiahoones on kohti kuni 280 lapsele.

"Haabersti linnaosas on väga raske lasteaiakohta saada, võib-olla päris Õismäel on see kergem, kuid meie elame Kakumäel ja seal on ainult üks lasteaed. Siia tegi linn ise koha pakkumise, sain e-maili. Nagu ma aru sain, võeti üle linna järjekorras olevate lastevanematega ühendust," rääkis väikse Ronja ema Diana.

"Jah, ka minu laps tuleb siia uude lasteaeda, praegu oleme küll järjekorras, kuid väga loodame just siia kohta saada," ütles Annika, kes kiitis uudseid lahendusi vastavatud lasteaias ja ka kauneid ruume. Et just siia lasteaeda tahaks tulla õppima ja mängima kinnitas ka väike Elis.

Lasteaed hakkab tegutsema aadressil Järveotsa tee 33, kus terviklikult renoveeriti 1970-ndate aastate lõpus ehitatud lasteaiahoone. Viimati tegutses majas Kadaka põhikool. Täielikult kahekorruseliseks ehitatud lasteaia nimevalikul mõeldi abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul eelkõige neile, kellele see maja on loodud – lastele.

"Usun, et meie väikestele klientidele pakub rõõmu kohtuda lasteaias toredate tegelastega, kes julgustavad neid edasi astuma ning uusi sõpru leidma," rääkis Belobrovtsev. "Soovisime ka seda, et lasteaia nimi annaks edasi linnale olulisi väärtusi – keskkonnahoidu, hoolivust, koostööd, sallivust ja loovust – ning teeks kummarduse eesti lastekirjanduse klassikale. Vahva nime kasutamiseks oleme saanud loa naksitrallide looja, lastekirjanik Eno Raua pärandi käsutajatelt."

"Nimevalikuga väärtustame lugemiskultuuri," ütles lasteaia direktor Pärja Ülavere. "Naksitrallid tähendavad ka keskkonnahoidu. Et meie planeet oleks jätkusuutlik, tuleb loodushoidu väärtustada maast-madalast. Kõik naksitrallid olid väga erinevad, mis rõhutab sallivuse, koostöö ja eri kultuuride tähtsust. Naeratus loeb igas keeles!"

Sportimiseks on kahekorruselises hoones avar ujularuum ja spordisaal.

Kaherealine bassein ja lugemisnurgake

"Kaherealises basseinis saavad lapsed ujumise ära õppida. Mida varakumalt, seda parem!" rääkis Ülavere. "Liikumistunde basseinis plaanime praegu korraldada lastele alates kolmandast eluaastast. Võimlemiseks on omaette suur saal ja muusikaõppeks kaasaja digitehnoloogilised võimalused, ekraanid ja valgustused. Klaver on muusikaklassis juba olemas."

Muusikaklassile lisaks on majas suurem ruum teiste kaunite kunstide harrastamiseks.

"Seal on kunstinurk joonistamise, maalimise ja meisterdamise jaoks, kus käepärast kraanikausidki," ütles Ülavere. "Teine ala on tunnetus- ja tegevusmängudeks ning kolmas, õdus diivani ja kott-toolidega pesake lugemisnurgaks. Soovime ergutada laste loovust, individuaalsust ja erinevate olukordadega toimetulekut. Sõbralikud suhted ja hea õhkkond on see, mille poole me püüame. Kui me kõik hommikul hea tundega tööle tuleme, tunnetavad lapsedki, et on siia majja väga oodatud. Meie personalil silmad säravad!"

Reedesel avamispäeval pakkusid õuealale rajatud välilava juures piparmünditeed, samblapirukaid ja muffineid kõik kolm Naksitralli. Õppealajuhataja Triin Rattiste sõnul saab massiivsel puidust valgustatud ja astmelisel välilaval kasutada kaasaegset lavatehnikat, mis lasteaial olemas. Väikese laululava mõõtmetega õuesõppe paviljoni mahub korraga kogu lasteaiapere.

"Esimese suurema kontserdiga tahame lavale astuda kindlasti juba kevadel," ütles Rattiste. "Õues jagub ruumi veel kahele paviljonile, kus saab harrastada nii kunsti kui loodusvaatlusi. Näiteks sügisel puulehti korjata või kivikestega meisterdada."

Kunsti- ja loodusharrastuse kõrval õpib lasteaias kokandustki.

"Õppeköögis jagame lastele söögi valmistamise oskuste kõrval teadmisi ka tervislikust toitumisest laiemalt," lausus Ülavere. "Pliit on laste kõrgusel, samuti kraanikausid. Küpsetisteks on väikesed ahjud. Nõud saavad puhtaks nõudepesumasinas ja toitu saab hoida kõrval külmkapis. Igas rühmaruumis on veel väiksed mänguköögid, sest mäng on samuti väga tähtis! Näiteks kodu- ja köögimäng."

Lasteaia teise korruse avarasse 199 m2 suurusesse saali võib istuma mahutada kuni 200 külalist, saalis on teisaldatav lava ning tänapäevane lavavalgustus ja helitehnika. Rühmi on kokku neliteist kuni 280 lapsele. Et Haabersti piirkonnas on vajadus nii eesti kui ka vene õppekeelega lasteaiakohtade järele, kavatsetakse avada rühmad mõlemas keeles.

"Komplekteerimine jätkub, järk-järgult avame järgmised seitse rühma," rääkis Ülavere. "Erivajadustega lastele, kes vajavad rohkem tähelepanu, tuge ja abi, on majas loodud väiksemad rühmaruumid."

Annika tuli avamisele koos peagi kolmeseks saava tütrega.

Interaktiivne õpe

"Märtsis saab tütar kolmeseks. Oleme nimekirjas, väga loodame siia lasteaeda saada," rääkis Annika. "Elame Mustamäel, kuid kuna asun ise siin õpetajana tööle, on hea, kui laps samuti samas lasteaias käib."

Rühmaõpetajana näeb Annika moodsas lasteaias mitmeid uudseid õpivõimalusi.

"Rühmatunnid uues lasteaias tõotavad tulla põnevad, näiteks saab kasutada moodsaid tahvleid, kuhu näidata teavet läbi arvuti," rääkis Annika. "Samuti meeldib mulle, et kõiki tunde ei pea läbi viima rühmaruumis. Põnevaid üritusi saab teha laululaval, õuepaviljonis on ka piknikulaud olemas. Kui ringi vaadata, annavad mänguväljakudki põnevaid võimalusi tegutsemiseks."

Ja isegi sõimerühma saab Naksitralli lasteaias lapsi panna.



"Meie sõimerühma ootame juba esmaspäeval neljateist last, aga me teeme niimoodi, et nad ei tule kõik korraga, vaid on kellaajad ja nad tulevad nelja-kaupa," rääkis sõimerühma õpetaja Terje Vooglaid.

"See on selline tutvumise ja harjutamise aeg. Lapsed tulevad ema või isaga ja sel moel saab nii laps kui vanem selle lasteaia ja rühmaga tutvuda ning seejärel juba vaatame, kuidas hakkavad nad siin igapäevaselt käima," selgitas sõimerühma õpetaja Ene Nossenko.

Belobrovtsevi sõnul on uute lasteaedade ehitus kunagist lasteaiakohtade põuda oluliselt leevendanud.

"Lasteaiakohtade põud oli päris terav Tallinnas viisteist aastat tagasi," ütles Belobrovtsev, kelle sõnul on probleem praeguseks oluliselt leevendumas. "Pole ühtegi sellist linnaosa, kus vabu lasteaiakohti poleks. Kui Haabersti elanik soovib oma last Haabersti lasteaeda, siis selline võimalus tal kindlasti tekib."

Abilinnapea sõnul suudab Naksitrallide lasteaed kui linna üks suurimaid naabervaldadegi muresid lahendada.

"Harku vald on meie poole pöördunud küsimusega, kas nendegi valla lapsed Naksitrallide lasteaias kohti saaksid," ütles Belobrovtsev, kelle sõnul on see vabade kohtade olemasolul kindlasti võimalik.

Rühmad täituvad üldjärjekorra alusel

Lasteaia Naksitrallid koha taotlusi saavad vanemad esitada haridusameti iseteeninduskeskkonnas. Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda juhul, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada taotluse kuni kolme lasteaeda, vajadusel saab ta oma taotlusi hiljem muuta või kustutada. Vaba koha olemasolul soovitud lasteaias saab vanem selle koheselt kinnitada. Lisainfo direktor Pärje Ülavere, tel 5346 4448, parje.ylavere@naksitrall.edu.ee.

Lasteaiahoone projekteeris ConArte OÜ ja ehitas OÜ Astlanda Ehitus. Sisekujunduse kavandas samuti ConArte OÜ, mööbli tootis Kitman Thulema AS. Kogu projekti maksumuseks oli 5,56 miljonit eurot. Hoone rekonstrueerimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lasteaed Naksitrallid on viimase kolme aasta jooksul teine uus lasteaed Haabersti linnaosas peale Veerise lasteaeda ning ka vanade lasteaedade remondiga on hoogsalt alustatud. Praegu renoveeritakse Järveotsa lasteaeda, järgmisel aastal alustatakse Rukkilille lasteaia renoveerimisega ning seejärel tehakse linnaosas korda veel viis lasteaeda.