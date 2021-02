"Soovin, armsad inimesed, et te teeksite silmad lahti ja kuuleksite, näeksite paremini. Vaadake vaadake täpselt, mis toimub. Ja püüdke olla rahulik, ärge kartke. Võtke oma ka vihameestel nii-öelda ümber õlgade kinni - lõpetame omavahelise saagimise ära," soovis Tõnis Mägi pühapäeval enne Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserti.

Pühapäeval kell 16 andis Salme Kultuurikeskuse esitrepil saabuvale Vabariigi aastapäevale pühendatud tasuta kontserdi Tõnis Mägi.

"See on aastas aasta kõige-kõige olulisem päev. Mitte jaanipäev, jõulud, mitte vana-aasta lõpp. Minu jaoks on kõige olulisem päev 24. veebruar," kinnitas Mägi. Tema sõnul oli suur ime, kuidas Eesti Vabadussõjas kahel rindel võideldes iseseisvuse võitis.

"Kui 16-17aastased koolipoisid läksid koolist ära, võtsid relvad, läksid sõdima ja võitsid. Midagi niisugust on raske ette kujutada. Nüüd on juba 103 aastat Eestit olnud ja suur kummardus kõigi nende ees, kes on selle eest võidelnud," rääkis Mägi.

Mägi on Vabariigi aastapäeval käinud ka üsna mitu korda presidendi vastuvõttudel. "Seda on olnud palju, ma olen saanud ka auhindasid, siis loomulikult lähen sinna," selgitas Mägi. Kui vastuvõtule ei ole põhjkust minna, on oma riigi sünnipäeva tähistatud pereringis. "Lipp heisatakse hommikul. Mul on suur lipuvarras õue peal ja see heiskamine on väga oluline asi."

Tõnis Mägile anti pühapäeval üle ka Põhja-Tallinna kõrgeim autasu - Põhjatäht. "Ma arvan, et tema on selle kindlasti väga ja väga ära teeninud. Tõnis Mägi on suure osa oma tööst teinud. Ja me väga soovime, et ta looks edasi ja mõtleks aeg-ajalt võib-olla ka siis Põhja-Tallinnale," soovis Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.