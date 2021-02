VIDEO JA PILDID! Lennujaama piiripunktist saab nüüd läbi 15 sekundiga

"Me olemegi töötanud selle lahenduse suunas, mis oleks töökindel, kiire, mugav ja sujuv, et inimene saaks piirikontrolli läbida kontaktivabalt," kõneles Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja piirivalve alal.

Neli väravat väljumisel ja neli väravat sisenemisel aitavad Tallinna lennujaamas piiriületusjärjekordi oluliselt lühendada.

Lennujaam ise on küll hetkel üsna inimtühi, ent siiski on kohti, millega Tallinnal on lennuühendus säilinud. "Meil hetkel on liin Tallinna ja Minski vahel, mis iga nädal toimib. Sedasama väravat saavad Tallinn-Minski reisijad kasutada juba lähipäevil, seega need päris tühjalt ei seisa," selgitas Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike, lisades tulevikulootuse: "Teises kvartalis me näeme, et sellised odavlennufirmad võiksid nagu tagasi tulla. Teisest kvartalist alates, kui saab paika suve lennuplaan, siis võiks liiklus elavneda."



Värava jaoks pole probleemi ei prillide kandmine ega habeme või vuntside ettekasvatamine. Kaamera tunneb inimese ikka ära. "Seda oleme siin projekti testimisperioodi jooksul katsetanud. Me oleme nii vuntsid ette kasvatanud, oleme nii habeme ette kasvatanud, oleme ka maski ette pannud ja võib öelda, et väravad tunnevad inimese ära isegi siis, kui tal on korralik habe ees," kinnitas Siseministeeriumi piiriteenuste osakonna tooteomanik Hannes Janno.



Siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi kiitis samuti uut lahendust: "See masin on väga uus, ta on parem kui eelmised põlvkonnad ja kindlasti tema tuvastusvõime on väga hea."



Lisaks Lennujaamale onm automaatne värav seatud üles ka Narva piiriületuspunkti. Ajapikku lisandub neid ka teistesse piiriületuspunktidesse.