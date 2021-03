VIDEO! Jaanus Riibe: Inimesed on maskikampaania eest tänulikud

"Inimesed on olnud maskikampaania eest tänulikud, nad on öelnud, et tänu sellele tekkis neil harjumus maski kanda," rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Maski kandmine on vähim, mida viiruse leviku tõkestamiseks teha saame. Mitte igal ühel ei ole aga võimalik endale piisavas koguses maske varuda, seetõttu hakkab Tallinn teatud rühmadele neid tasuta jagama.

Möödunud aasta lõpus jagas Tallinn inimestele ligi miljon maski. Sel korral saab see arv eeldatavasti olema veel suurem. Maske hakatakse jagama paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele ning aprillis ka vähekindlustatud ja üksikutele pensionäridele. Igas pakis on 50 maski ning jagamine toimub läbi linnaosa valitsuste.

" Nendel sihtrühmadel palutakse tulla linnaosa valitsusse, võtta kaasa isikuttõendav dokument. Sealt saavad nad oma maskipaki kätte. Kindlasti me võtame nende sihtrühmadega ka ise ühendust," lisas Riibe.

Maske hakatakse jagama ka kortermajade postkastidesse , kus on fikseeritud rohkem kui viis nakatunut.

Andmeid me saame terviseameti poolt ja siis püüame operatiivselt reageerida, toimetada maskid igasse postkasti, lisaks ka vajaliku informatsiooniga teavitusvoldiku ning korteriühistu saab ka desovahendid," täpsustas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõikidest Harjumaal registreeritud haigusjuhtudest moodustavad üle 70 % tallinlased. Olukord on kriitilisem kui iial enne.

"Me peame hoidma distantsi, me peame kandma maski ja desinfitseerima käsi. Haigena me peame jääma koju ja kindlasti pöörduma perearsti poole ja tegema selle testi ära. Arusaadav, et me oleme kõik väsinud aga selle väsimuse taustal me peaksime ikka jätkama nende asjade tegemist, mida me oleme ka varem teinud," lausus Terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko.