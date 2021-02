VIDEO! Järgmisel nädalal algab õpetajate vaktsineerimine

Koolide avamisega seoses on õppeasutustest alanud kolded mängimas suurt rolli koroonaviirusese nakatumisel. Seetõttu on eriti oluline alustada õpetajate vaktsineerimist esimesel võimalusel.

Eelmisest nädalalast saadik on haigestumine kasvanud laste ja noorte seas. Seega on kolded tekkinud paljuski just koolides ja lasteasutustes. Läbi laste haigestumise haigestuvad ka vanemad, läbi kelle tekivad töökolded ja nii tekib nakatumiste nõiaring.



"Tuleb tõdeda, et haigusjuhud tulevad sisse nii laste kui õpetajate poolt, " ütles Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko."Õpetajatel tuleb jälgida, et nad oleksid ainult tervena koolis, kuna nad suhtlevad nii õpetajate toas kolleegidega, kui ka lastega."



Hetkel siiski koolide kinni panemist ei arutata vaid lähenetakse igale õppeasutusele individuaalselt ning oodatakse järgmisel nädalal algavat õpetajate vaktsineerimist.



"Meie õpetajate seas on on registreerimine olnud entusiastlik ja on tervitatav, et nii suur osa õpetajatest on otsustanud vaktsineerida," lausus Tallinna 21.Kooli direktor Meelis Kond. "Vaktsineerin end kindlasti ka ise."



Õpetaja Kristiina Tiits 21.Koolist usub, et vaktsineerimine annab õpetajatele turvatunde, kuna nad suhtlevad paljude lastega ning lapsed liiguvad palju.



Linn soovib, et vaktsineerimine toimuks koolides kohapeal, et õpetajad ei peaks harjumuspärasest keskkonnast lahkuma. Samuti segaks see vähem õppeprotsessi, mis on niigi juba viiruse leviku tõttu tugevalt häiritud.



"Koolides kohapeal vaktsineerimine on oluline ka selle jaoks, et see protsent, kes end vaktsineerida soovib oleks suurem," selgitas Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.



Hetkel käib juba nimekirjade koostamine ja vaktsineerimise järjekorras tahetakse alustada suuremate koolidega, kus on raskem hajutamist tagada.