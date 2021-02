Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et valitsus ei kehtesta lauspiiranguid. "Rakendame piiranguid seal, kus oht viirust levitada on kõige suurem," lausus ta. "Koolid on pärast koolivaheaja lõppu üks nädal distantsõppel, väljaarvatud 1.-4. klass ning hariduslike erivajadustega lapsed."

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et valitsus ei kehtesta lauspiiranguid. "Rakendame piiranguid seal, kus oht viirust levitada on kõige suurem," lausus ta. "Koolid on pärast koolivaheaja lõppu üks nädal distantsõppel, väljaarvatud 1.-4. klass ning hariduslike erivajadustega lapsed."

Kallas ütles, et viiruse levik on tõsine. "Meie eesmärk on kogu aeg olnud, et meie meditsiinisüsteem peaks vastu. Nakatumise kasvu näeme hetkel eelkõige noorte seas, kuid varem või hiljem jõuab see haiglatesse, kui lapsed viivad selle kodudesse," lausus ta.

"Seetõttu oleme sunnitud kehtestama piirangud. Samas ma ei väsi rõhutamast, et inimeste enda vastutus toob nakatumise alla. Olen teinud täna pöördumise tööandjate poole, et nakatumiskolded on töökohtades. Samuti pöördumine linnajuhtide poole, et kontrollitakse ühistransportides maskikandmist."

Spaad lähevad koolivaheajaks kinni

Kallase sõnul piiratakse huvitegevust ja sportimist nii, et see peaks järgmisel kahel nädalal toimuma individuaalselt. "1. kuni 4. klassi lapsi puudutav huvitegevus on lubatud," lausus ta.

"Avalikel üritustel vähendame osalejate piirarvu, siseruumides kuni 200 isikut ja korraldaja peab tagama 50% täituvuse ja hajutavuse. Statsionaarsete istekohtadega ruumides jäävad piirmäärad samaks. Kontserdid, kinod, teatrid on endiselt seega lahti, aga tuleb tagada hajutatus, maskid," rääkis peaminister.

Kallase sõnul jäävad toitlustuskohad lahti nii nagu nad on. "Aga tuleb juurde 50% täituvusnõue lisaks sellele, et on maksimaalselt 6-liikmelised grupid. Mõte on selles, et toitlustuskohtade puhul, kui nad on pikemalt lahti, siis nende külastamine ei ole surutud ühele ajale ja tagatud on parem hajutatavus," selgitas ta.

Peaministri kinnitusel on kavas teha ka senisest tõsisemat järelevalvet, et kontrollida reeglitest kinni pidamist. "Ma tõesti panen ka toitlustuskohtadele väga hinge peale, et reeglitest kinni pidamine on nende enda huvides. Vastasel juhul me oleme sunnitud kasutusele võtma karmimad meetmed."

Kallas ütles, et spaad ja veekeskused lähevad pausile kaheks nädalaks, et ei tekiks tunglemist nagu eelmisel koolivaheajal. Peaministri sõnul näitasid eelmise koolivaheaja reoveeuuringud, et inimesed läksid spaadesse ja veekeskustesse lastega ja tänu sellele viiruse levik suurenes. "Seetõttu spaad ja veekeskused lähevad pausile kaheks nädalaks."

Peaministri sõnul on koolivaheaeg kriitiline ag ja sellest sõltub, kas suudetakse läbi lõigata nakatumisahelaid. "see sõltub kõigimist meist. Kui me ei suuda neid numbreid paremaks saada, siis peame neid piiranguid kahe nädala pärast uuesti arutama."

Vabariigi aastapäeva suured üritused jäävad ära

Vabariigi aastapäeval jäetakse Kallase sõnul suured üritused ära. "Riigi poolt on otsustatud nakatumise vältimiseks jätta ära kõik suured üritused. Aga avalikud üritused on endiselt lubatud, kuigi piirmääradega. Minu tungiv soovitus on nende avalike ürituste korraldajatele jätta need üritused ära," ütles Kallas, viidates eelkõige EKRE poolt kavandatud traditsioonilisele tõrvikurongkäigule, mida ta pidas vastutustundetuks.

"Teeme sel aastal teistmoodi, tähistame Vabariigi aastapäeva koduses ringis ja väiksemalt, et kontakte vähendada," soovitas Kallas.

Lisaks soovitas Kallas tungivalt vältida reisimist Eesti sees ja väljapoole Eestit.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik nentis, et nakatumisnäitajad on erakordselt kõrgel. Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 8517 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 996 ehk 11,7 protsenti testide koguarvust. "Meil on olnud ühe korra varem ka üle 1000 nakatunu ööpäeva jooksul, kuid seal olid sees pooleteise ööpäeva andmed. Mulle on praegu kinnitanud laborid, et see 996 on ühe päeva number, seal ei ole anomaaliat, see ongi tänane reaalne nakatumise tase."

Positiivse poole pealt kinnitas Kiik, et täna õhtuks oleme olukorras, kus on rohkem vaktsineeritud kui neid, kes on haiguse teadaolevalt läbi põdenud.

"Maratoni lõpujärgus ei tasu jalga sirgu lasta - tuleb järgmised 4-6 nädalat veel pingutada, et aprillis-mais olla paremas olukorras. Kõik on kurnatud sellest, ma ei kahtlegi, aga valgus paistab," lausus ta ja nentis, et lähiajal võib olukord siiski veel hullemaks minna. "Need kes on juba nakkuse saanud, on alles lähiajal testima minemas, nii et lähiajal me näeme kindlasti veel nakatumiste arvu tõusu."

Kiige sõnul on eemärk jõuda maikuuks olukorrani, kus kõigil soovijail on võimalik end viiruse vastu vaktsineerida. "Selleks ajaks me soovime ära vaktsineerida kõik kõrgemates vanuserühmades inimesed, teatud diagnoosidega inimesed, eesliinitöötajad."

Liikvel on võltsitud vaktsineerimistunnistused

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et kõige enam on nakatumine kasvanud noorte seas. "600 üldhariduskoolist 120-s on haigus see, see ei tähenda kollet. See tähendab, et osa lapsi on distantsõppel. Aktiviseid kooli on umbes 30 koolis," märkis ta.

"1.-4. klassi laste seas pole suurt nakatumist, lisaks nad vajavad oluliselt rohkem õpetamist. Kolmas põhjus on, et kui nad peaksid jääma distantsõppele, siis tõenäosus on, et vähemalt üks lapsevanem peaks nendega jääma või viidakse laps vanavanemate juurde."

Kersna ütles, et valitsus arutas ka 9. ja 12. klassi laste kontaktõppe jätmist. "Seekord otsustasime seda mitte teha, sest just nendes on nakatumine väga kõrge ja tahame need ahelad katkestada," lausus ta. "Küll on oluline, et koolis on lubatud konsultatsioonid väikestes gruppides. Ma arvan, et see on hea aeg teha väikestes gruppides järeleaitamist, kes on jäänud hätta distantsõppel või lõpuklassidele täiendavat õpet."

Siseminister Kristian Jaani ütles, et siseministeeriumi haldusalas on kahe päevaga vaktsineeritud ligi 400 eesliini töötajat. "Kõige tähtsam eesliini osa on umbes 3000 inimest - 1500 PPAst, 1500 Päästeametist, sh vabatahtlikud," lisas ta.

Jaani sõnul on muret tegevam teade Synlabist saadud vihje, et meil on liikvel võltsitud vaktsineerimise kaardid. Politsei- ja piirivalveamet avastas lennujaamas viiel lennule suunduval inimesel võltsitud koroonavaktsineerimise sertifikaadi ja alustas nende suhtes kriminaalmenetlust.

"Me saime Synlabist vihje, et meil on liikvel võltsitud vaktsineerimise sertifikaadid. Täna hommikul käisid Synlabi ja PPA inimesed Tallinna lennujaamas kontrollimisel. Kontrollisime seal circa 500 inimest, kes tahtsid puhkusereisile lennata ja tuvastasime viis vaktsineerimise sertifikaati," ütles siseminister Jaani.

"Lihtsalt üleskutse on see, et sellise tegevusega varem või hiljem vahele jääb. Sellise tegevusega kaugele ei sõua. PPA väga aktiivselt koos prokuratuuriga on menetlust läbi viimas. Kriminaalmenetlus on alustatud dokumendi võltsimise tunnustel. Olen enam kui kindel, et väga kiiresti leitakse lahendused sellele ja jõutakse tulemuseni selle kriminaalmenetluse juures," rääkis Jaani.