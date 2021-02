VIDEO! Kassiomanik Mari: varjupaiga kassid väärivad teist võimalust

Kampaania toimub juba viiendat aastat ning on kujunenud küllaltki edukaks. Nende aastate jooksul on sõbrakuul uue kodu leidnud 351 kassi. Selle kuu vältel on varjupaiga elu seljataha jätnud 8 pealinna kiisut.

Kunagine varjupaiga töötaja ning pikaaegne kassiomanik Mari Hagi leiab, et sõbrapäeva eel on hea meelde tuletada, et kõige suuremad sõbrad ongi need neljajalgsed ja sabaga sõbrad. "Nad väärivad teist võimalust," rõhutas ta.

Tallinna loomade varjupaigas on käimas sõbrakuu kampaania "Sõpra tunned sabast", mille eesmärgiks on meeles pidada, et sajad kassid on seal oma kodu ootel. Kellel ei ole aga soovi või võimalust looma võtta, saab kaaluda püsiannetajaks hakkamist.

"Meil on olnud loomi, kes on oodanud üheksa aastat varjupaigas ja siis on tulnud see täiesti õige inimene ja nad on teineteist leidnud. Tegelikult on see hästi inimeses ja loomas kinni. Kui see tunne tekib, siis reeglit siin küll kindlasti ei ole," teadis annetuste kogumise koordinaator Joanna Lennard ümber pöörata uskumuse, et üksnes kassipoegi adopteeritakse.

"Selle pärast me neid kampaaniaid teemegi, kuna siis on fookus väga tugevalt meie koduootajatel ja inimesed võibolla pööravad rohkem tähelepanu ja mõtlevad sellele teemale rohkem," rääkis Lennard.

Tallinna loomade varjupaigas on hetkel kokku 82 kassikodanikku, kellest mõned on pidanud seal mööda saatma mitmeid aastaid. Kui võiks arvata, et reeglina kiputakse kass võtma kiisueas, siis varjupaiga lood kinnitavad, et leidub ka erandeid.

Kõik varjupaigast loovutatavad loomad on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. Seega võib olla kindel, et varjupaigast võetud kass on igati eeskujulik.

"Ma arvan, et varjupaigast ongi ainuõige mõte endale kass võtta, sest ühiskond ju toimibki põhimõttel, et me aitame nõrgemaid. Ja meie kohus ongi aidata neid tagasi, pakkuda neile tingimusteta armastust ja maailma parimat kodu," lausus Hagi.