"Lugemises nähakse vaimse tervise hoidjat ja tuge enda jaoks. Kindlasti valivad inimesed hetkel palju ka neid raamatuid, mis nende vaimset tervist hoida aitavad ehk midagi sellist, mis räägib tunnetest ja aitab selle praeguse keerulise ajaga paremini toime tulla," rääkis Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm saates "Tallinna panoraam".

Viiruse kiire levik ja piirangud on sundinud sulgema Tallinna Keskraamatukogu raamatukogudel oma uksed. Teenuse pakkumiseks on leitud alternatiivsed võimalused. Näiteks saab raamatuid nüüd laenutada ettetellimiste teel.

Möödunud kevadel aitas kodukontoris töötavatel lapsevanematel uue olukorraga veebisildade vahendusel paremini toime tulla "Loeme ette" teenus, mille eest pälvis Tallinna Keskraamatukogu koguni 2020. aasta Euroopa Kodaniku auhinna.

"See oli väga suur ja väga rõõmustav uudis. Me olime väga uhked meie enda raamatukoguhoidjate üle, keda oli kokku 40, kes lugesid lastele raamatuid ette. Meil on väga hea meel just nende lastevanemate ja laste üle, kes pakkusid meile seda rõõmu ja soojust. "Loeme ette" kampaania ei olnud ainult niimoodi, et meie lugesime raamatuid ette, vaid me pakkusime ka võimalust lastel, kes soovisid harjutada ettelugemist, ka ise meile ette lugeda," rääkis Tallinna Keskraamatukogu laste teeninduse peaspetsialist Merle Tanilsoo.

Kogu märtsikuu on veebiraamatukogus vaimse tervise kuu, mille vältel keskendutakse oma tegemistes eeskätt just tunnetele. "Lisaks lastele pakume ka noortele noorte vaimse tervise klubi, kuhu ootame kõiki noori osalema läbi veebi. Terve märtsikuu on suunatud erinevatele vanusegruppidele, näiteks ka lapseootel emadele on meil beebiootuse klubi, kuid näiteks ka Idamaise tantsu klubid, kus me pöörame tähelepanu nii kirjandusele kui ka natukene liikumisele," täpsustas Tanilsoo.

Suurt tähelepanu pööratakse ka eakatele, keda silmas pidades on loodud koondprojekt "Õnnelik seenior". Teenuseid pakutakse enamasti skype teel. "Üks väga tore üritus, mis toimub meil regulaarselt, on seeniorite vestlusklubi. Me räägime kõikidel teemadel, see on täiesti interaktiivne, kõik saavad osaleda ja pakkuda oma mõtteid. Räägime tervislikust toitumisest ning sellest, kuidas ise terve olla. Samuti jagame nippe sellest, kuidas terveks saada. Räägime ka kirjandusest, poliitikast ja elust olust üldse," andis ülevaate Tallinna Keskraamatukogu raamatukogu hoidja Pille Mölder.

Vestlusklubist on välja kasvanud ka seeniorite digiklubi, mille käigus õpetatakse neile arvuti ja nutiseadmete kasutamist ning seda, kuidas kõikide interneti vahendusel pakutavate teenustega hakkama saada. Raamatukogu pakub eakatele ka skype või telefoni teel ettelugemise võimalust.

Tallinnas elavatele eakatele ning ka liikumispuudega inimestele võimaldab Tallinna Keskraamatukogu kontaktivaba koduteeninduse.