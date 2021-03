Töö- ja terviseminister Tanel Kiik tõdes, et olukord koroonaviiruse rindel on uutes negatiivsetes kõrgustes.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi doktor Urmas Sule kinnitusel saabub kõige rohkem koroonahaigeid haiglatesse Harjumaalt ning see trend on süvenev, töö- ja terviseminister Tanel Kiik märkis aga, et on vaid aja küsimus, millal haiglaravi vajavate inimeste arv ületab haiglate võimekuse piiri.

"Oleme juba harjunud, et uusi nakatunuid on ööpäevas üle 1000, viimati oli see arv väiksem 23. veebruaril. See on uus reaalsus, nagu ka see, et haiglaravil on üle 500 patsiendi, nüüd siis 563," ütles Sule.

Tema sõnul nädalavahetusel nakatunute arvu kasv on igati loogiline. "Kõige suurem muutus on see, et kui kaks nädalat tagasi on lõuna staabi haiglates 262 haigestunut ja põhja staabi haiglates 230, siis täna on need numbrid vastavalt 201 ja 360," ütles Sule, märkides, et põhja staabis nakatunute kasv pidevalt jätkub.

Juba eelmise nädala alguses on hakanud põhja staabi haiglad oma ravivõimekust tõstma ja see kätkeb ka seda, et need voodikohad, kus haiglaravi vajadus on väiksem, siis neid voodikohti ka vähendatakse koroonahaigete kasuks.

"Selleks, et vaatamata kriisile oleks võimalikult hästi tagatud plaaniline ravi ja ka COVID-haigete ravi, peame haiglatega pidevalt nõu," märkis Sule, kelle sõnul on haiglaravi vajavate patsientide keskmine vanus pisut alanemas.

"Viimasel ajal on kõige rohkem langenud haiglaravi vajavate hulk 70+ ja 80+ vanusegrupis ja kasvanud on kõige rohkem 60-70 aastaste osakaal. On näha väga selge trend, et haiglaravi vajavad nooremad inimesed. Ka intensiivravi vajavate patsientide seas suur osa on 40dates ja 50dates eluaastates. sarnane olukord oli ka esimeses laines, kus oli palju 50+ vanusegrupi patsiente," selgitas

"See number, kuhu me jõudnud oleme, tundus veel kuu aega tagasi ebarealistlik, aga peame arvestama ka sellega, et haiglaravi vajaduse kiire kasv tuleb tavaliselt poolteist kuni kaks nädalat pärast haigestumise kasvu," tõdes Sule, kelle sõnul pole põhjust arvata, et haiglaravi vajavate patsientide arv hakkaks lähiajal langema, mistõttu on olukord väljakutsuv.

Ka töö- ja terviseminister Tanel Kiik tõdes, et olukord koroonaviiruse rindel on uutes negatiivsetes kõrgustes. "Viimaste nädalate jooksul on nakatumise trend olnud kiirenev ja see olukord on enam kui murettekitav. Nakatumise kiirus on suurim, mida me seni näinud oleme, ja sellise nakatumise juures on vaid aja küsimus, millal haiglaravi vajavate inimeste arv ületab haiglate võimekuse piiri," ütles Kiik.

"600+ voodikohta täitub igal juhul, küsimus on vaid, kas sellel või järgmisel nädalal. Mis saab haiglaravi tipp olema, seda me alles näeme. Mida kauem peame piirama plaanilist ravi, seda pikaajalisemad on selle kriisi kaudsed mõjud inimeste tervisele ja teenuste kättesaadavusele," sõnas minister.

Tema sõnul on seega kõik piirangud, mida riik on kehtestanud, igati põhjendatud, ning vastupidistel väidetel pole alust. Kiik lisas, et tema enda veendumus kaldub veelgi karmimate piirangute suunas.

Kiik märkis ka, et mida kauem tuleb piirata plaanilist ravi, seda karmimad on kaudsed mõjud, mis tuleneb kasvavad ravivõlast.

Politsei saab lisaraha koroonajärelevalve tegemiseks

Nii terviseamet kui ka politsei- ja piirivalveamet saavad lisaraha, et teostada järelevalvet koroonapiirangute täitmise osas.

Kiige sõnul ei hakka riik kontrollima, kui palju inimesi metsavahel jalutab, kuid kindlasti kontrollitakse toitlustusasutuste täituvust, avalike ürituste korraldamist, meelelahutussektorit ja kaubandusasutusi. "Need on kohad, kus tuleb tõesti vaadata, et kokkulepitud reegleid täidetakse," ütles Kiik.

Tema sõnul eraldab valitsus terviseametile ning politsei- ja piirivalveametile (PPA) lisaressurssi lähikontaktsete osas järelevalve tegemiseks. "Allkirjastasin just reservist raha taotluse ligi poole miljoni euro ulatuses, mis läheb terviseametile ning PPA-le jõustunud piirangute osas järelevalve tegemiseks ja kogu kriisi juhtimiseks laiemalt," ütles Kiik.

Ta tõdes, et tegelik rahavajadus on palju suurem.

Kiik lisas, et tõsisemate rikkumiste korral on tehtud ka trahve. "Eks siin peab terviseamet koostöös politseiga leidma mõistliku menetluspraktika," ütles Kiik, lisades, et kindlasti ei hakata trahvimiste osas taktikat paika panema valitsuse laua taga.

Koroonatestide arv on kasvamas

Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik märkis esmaspäeval, et koroonatestide arv on viimastel päevadel kasvanud 10-12 protsenti.

Alliku sõnul on Eestis 28 proovivõtukohta 21 asukohas, lisaks kolm proovivõtukohta on piiril. Kodutestimist teeb 11 brigaadi, kokku panustab testimisse 700 inimest.

"Eelmisel nädalal rekordilised päevad, kus perearstide saatekirjade hulk ulatus 6700 saatekirjani päevas. See on väga oluline meede, kui selline üldine positiivsete määr jääb 20% juurde, siis perearsti puhul ca 30% juures ja Ida-Virumaal isegi 40%," ütles Allik, kelle sõnul suurendatakse peatselt ka proovivõtmise võimekust.

"Eelmisel nädalal alustasime testimist Maardu linnas ja seal see jätkub, lisaks plaanime Synlabi bussi saatmist Kunda linna. Avame ka teise topelt-proovivõtu koha Saku Suurhalli juures, kus hakkab testimine toimuma kahes järjekorras. Rakveres kolib proovide andmine välitelki, tagades sellega haiglale suurema võimekuse."

Haiglate testimisvõimekus on tänase seisuga Alliku sõnul taastunud ning pea kõikjal on võimalik saada testimisaeg samaks või järgmiseks päevaks. Pikem järjekord on hetkel vaid Põlva haiglas, kuid sellele probleemile loodetakse tänase päeva jooksul lahendus leida.

"Eesmärk on, et saaksime kõigile saatekirja saanutele pakkuda broneeringut ühe ööpäeva jooksul," ütles Allik.