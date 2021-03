VIDEO! Kiik: koroonaviiruse levik näitab õrna stabiliseerumist

Eesti on kahjuks selgelt liikumas kahekordse haiglaravi vajaduse teed ning kõik need numbrid on prognooside ja trendide järgi veel tõusuteel.

"Kokku on Eesti süstitud 172 778 vaktsiinidoosi ning selle tulemusega oleme elanike arvu alusel EL-is viiendal kohal," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Saan aru kõigist, kes tahavad tempo tõstmist, aga siin on küsimus ka tarnetest ja võimalustest."

Kiik märkis tänasel pressikonverentsil, et kuigi koroonaviirusesse nakatumine on tipus, on näha siiski õrna stabiliseerumist, vahendas BNS.

"Koroonaviiruse levik on hetkel tipus. Näeme teatud õrnu stabiliseerumise märke ning ei näe enam 70-protsendilist kasvu, kuigi nakatumisnäitajad on ülikõrged," nentis ta.

Kiige sõnul ei näe enam nädalas 40-50 protsendi nakatunute lisandumist nagu veebruaris. "Aga praegune tipp on väga kõrge, eriti Põhja-Eestis ja Saaremaal. Haiglaravi näitajad lähevad ainult halvemaks, seal on tipp alles tulemas," ütles Kiik.

Kiik märkis positiivsema poole pealt, et neljapäeval tehti Eestis rekordilised 11 128 vaktsineerimist ning praeguseks on ühe doosiga kaitsnud end üle 122 000 inimese. "Kokku on Eesti süstitud 172 778 vaktsiinidoosi ning selle tulemusega oleme elanike arvu alusel EL-is viiendal kohal," ütles Kiik. "Saan aru kõigist, kes tahavad tempo tõstmist, aga siin on küsimus ka tarnetest ja võimalustest," selgitas ta.

Kiige sõnul on Eesti kahjuks selgelt liikumas kahekordse haiglaravi vajaduse teed ning kõik need numbrid on prognooside ja trendide järgi veel tõusuteel.

Lisaeelarve koostamine käib ning oluline on selles leida vahendid COVID-19 kriisi jooksvate kulude katteks. "Kui septembris riigieelarve riigikogule üle anti, oli nakatumine paarkümmend korda madalam ja praegust olukorda ei suudetud ette näha ja eelarvesse arvestada. Pikendame haiguspäevade hüvitamist, teisest päevast alates hüvitame aasta lõpuni," selgitas ta.

Viimaseks koroonaviirusega katmata maatükiks oli Ruhnu saar

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno tõdes, et möödas on täpselt aasta hetkest, kus Eesti oli lukus. "695 inimest on ainuüksi koroonaviiruse tõttu aastaga meie hulgast lahkunud," märkis ta.

"Kaotasime viimase katmata maatüki - Ruhnu saare, kus on üks positiivne isik. Ta läks sinna Tallinnast. Seega kõik, kes on positiivse proovi saanud, palun püsida isolatsioonis," ütles Lanno.

"Kui vaadata nädalaid üksteise järel, siis nädalate arvude keskmised on endiselt kasvava tendentsiga. Kui võtta Lasnamägi ja terve Narva linn, siis Lasnamäel on see kordades täna suurem. Kui vaadata Ida- ja Lääne Virumaad tervikuna, siis Rakvere on näidanud suurt tõusu. Mõningast tõusu näeme ka Sillamäel. Kasvu suunab väga selgelt põhja piirkond," nentis Lanno. Kiitma peaks Lanno sõnul Kohtla-Järve elanikke, kes on püsinud samal tasemel.

Domineerivad on endiselt töökoha kolded. Kuna koolid on olnud distantsõppel, siis on koolides nakatumine asendunud lasteaia kolletega. "Töökoha koldest peresse viidud nakkus kandub edasi lastele, kes viivad selle lasteaeda ning omakorda nakatuvad õpetajad. Üks märk sellest, et viirus ei vali, keda ta võtab, vaid sealt, kus võtta on," rääkis Lanno.

Reoveeuuringute tulemustest vastab Lanno sõnul vastu täispunane kaart. "Kollase ja rohelisega kohad on üksikud. Teades, et see on esimene nähtavale tulev uurimisinstrument Terviseameti jaoks ja seal on suurusjärk sama palju nakatunuid kui oli kõrgematel kasvudel reovees veel paar nädalat tagasi, siis võib öelda, et olukord on endiselt kriitiline," sõnas Lanno.

Haiglatesse on sellel nädalal juurde tulnud 86 uut haiget, kokku on haiglaravil 658 patsienti. "Märgates, mis toimub erakorralise meditsiini osakonna palatites ja juhitaval hingamisel olevate kohtadega, siis on näha, et üliraskete intensiivravi vajavate patsientide kasv on kiirem kui üldse haiglasse jõudvate inimeste kasv," lisas ta.

Haiglaravi vajavate patsientide kasvu suunab selgelt Põhja piirkond, mille haiglad on kõige suurema surve all. "Tänasest rakendub ka see, kus kõik haiglad, kes pidid võimekuse üles tõstma, on jõudmas pisut alla 1000 kohani. Järgmised tõstmised tähendavad, et plaanilist ravi tuleb olulisel määral piirata," sõnas Lanno.