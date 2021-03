VIDEO! Kiik: turismireisid ei ole täna kohased

"Turismireisid peaksime lükkama vaktsineerimisjärgsesse perioodi kui meil pole enam nii teravat ja akuutset tervishoiukriis. Inimesed ja ettevõtted peaksid mõtlema ka ise, kas see, mida nad korraldavad on vajalik ja õige,” rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Hoolimata riigisisestest piirangute karmistamisest käivad inimesed endiselt puhkusreisidel. Kuna lennujaamas toimuvad testimised, siis lennuliiklust hetkel täiendavalt piirama siiski ei hakata. "Lennuliikluse osas on Euroopa Liidus teatud poliitikamuutused toimunud, võimalusi on kitsendatud. Eesti on praegu läinud seda teed, et keskendume saabujate testimisele ja isolatsioonikohustuste täitmisele ning teostame sellele ka järelvalvet,” sõnas Kiik.

Ministri sõnul tuleks tõsiselt kaaluda, kas on vaja ette võtta lende, mille puhul on vajadust selleks raske põhjendada. "Kui räägime sihtkohtadest, kust teame, et tuuakse kaasa näiteks Lõuna-Aafrika tüvi või muid eksootilisi riike, siis need pole vältimatult vajalikud liikumised," lisas Kiik.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul jälgib kogu Euroopa ja lennuliikluskorraldus seda, et Euroopa õhuruumi väljastpoolt tulijad saaksid kaardistatud kuni lõppkohani. "Lennuk on oma olemuselt selles mõttes väga turvaline koht. Ühe riigi terviseameti huviorbiiti see inimene igaljuhul jõuab," lisas ta.

Peaministri sõnul peavad reisilt naasta soovivad inimesed saama kodumaale siseneda. On riike, kes on piiranud piiriülest liikumist nii, et nad ei lase isegi oma kodanikke koju tagasi. Eestis seda aga põhiseadus ei luba. Küll aga peab välismaalt tulles tegema testi või jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni. "Kui need inimesed seda ei tee, siis on Terviseametil võimalus kehtestada või rakendada ka sunnimeetmeid," ütles Kallas.

Kallas lisas, et oluline on ka ühiskonna teiste liikmete kontroll. "Kui sa ikka tead, et sul on naaber tulnud Tansaaniast, siis võib ka silma peal hoida, et ta oleks isolatsioonis ega läheks kuhugi," kutsus minister üles naabrivalvele.