„Saime lõpuks terviseametist andmed, kus pealinna kortermajades on juba viis ja rohkem koroonahaiget,“ lausus tänasel pressikonverentsil linnapea Mihhail Kõlvart. “Hakkame seal majades maske ja desovahendeid jagama, maske hakkame andma ka üksikvanematele, paljulapselistele peredele ning üksikutele eakatele.“

Kõlvarti sõnul näitab praegune covidi dünaamika selgelt, et meid ootab ees olukorra halvenemine.

„Kui see on reaalsus, siis tekib küsimus, mida me ootame? Kas ma hakkame igal nädalal võtma vastu uusi piiranguid? Või peame ausalt ütlema, et käes on kriis, ja kehtestame eriolukorra ja lockdowni. Või ootame veel paar nädalat, kui ühiskond sulgub juba automaatselt, sest suur osa elanikkonnast on kas haiged või eneseisolatsioonis.“

Kõlvarti sõnul peab aru saama, et otsused pole lihtsad.

„Need otsused on väga valusad, kuid parem juba, et meie ise võtame vastu otsuseid, kui et otsuseid võtavad meie eest vastu olukorrad. Või usume, et paari nädala pärast praegune olukord tõesti leeveneb ja senistest piirangutest piisab?“

Linnapea sõnul on vaja täna operatiivseid ja rangeid meetmeid. „Inimestel tekivad ebamugavused ja probleemid. Aga need tekivad igal juhul, kui olukord halveneb veelgi. Riik peab seetõttu läbi mõtlema laiema toetuste ja kompensatsioonipaketi - nii ettevõtlusele kui füüsilistele isikutele. Ka vähekindlustatud pered peavad saama täiendavat toetust. Jah - jutt käib miljonitest. Ma olen olnud vastu, et tegevuskulude katteks peaks avalik sektor võtma laenu, aga praegu tuleks seda ilmselt juba kaaluda. Kui me seda otsustame, siis tuleb ka inimesi maksimaalselt toetama ja aidata.“

Kõlvarti sõnul astub ka Tallinn omalt poolt samme.

Maskid üksikvanematele ja peredele

„Käivitasime maskikampaania järgmise etapi. Mupo ametnikud alustasid teavituskampaaniat ühistranspordis. Jah trahvida ametnikud inimesi ei saa, kuid see ei ole ka meie eesmärk. See on pigem sõnumi toomine, jagame maske nii sõidukis kui ka ühistranspordi peatustes. Tuleb inimesi tänada, eilne reid näitas, et maskita inimesi oli tõesti vähe.“

Järgmisest nädalast hakkab linn viima maske ka kortermajade postkastidesse.

„Saime lõpuks terviseametist info, kus pealinna majades on koroonakolded ehk 5 ja rohkem nakatunut. Peame selliste majade inimesi kindlasti teavitama, et majas on palju haigeid. Jagame neile nii infovoldikud, desovahendeid kui ka maske, sellega hakkab tegelema iga linnaosa. Veel eelmisel nädalal oli koroonakoldega majade arv mitu korda väiksem kui täna.“

Lisaks hakkab linn jagama maske ka paljulapselistele peredele ja üksikvanematele. „Pered saavad sada maski ehk kaks pakki, üksikvanemad vastavalt laste arvule. Pärast seda viime maske ka taas pensionäridele. Eelmise maskikampaaniaga andsime inimestele miljon maski, see kord tuleb jagada ilmselt veel rohkem,“ lisas linnapea, kelle sõnul töötab Tallinn välja ka täiendavaid meetmeid.

Üleskutse valitsusele

Kõlvart esitas riigile pressikonverentsi lõpul veel kord üleskutse, et riik peaks hakkama toetama kõiki peresid ja inimesi, kes on täna raskes majanduseisus. „Ka emotsionaalne seis on väga halb – inimesed tahavad tunda, et avalik sektor neid aitab,“ lisas Kõlvart, kelle sõnul on palju on räägitud ka kohalike omavalitsuse ja riigi vastuoludest sel teemal.

„Ma veelkord tuletan meelde, et vaktsineerimist korraldab riik. Tallinn on valmis seda protsessi toetama, eraldama ka rahalist ressurssi. Ma ei hakka rääkima, kes on süüdi, et see koostöö pole olnud eriti sujuv. Tänaseks on tähtis, et peab näitama, et koostööd tehakse. Olen kohtunud sotsiaalministriga, sel nädalal on mõned protsessid juba käivitatud. Munitsipaalperearstikeskus ja mupo hakkavad vaktsineerima ka sotsiaaltöötajaid. Praeguses olukorras on vaja koos töötada koroona peatamise nimel.“