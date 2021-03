VIDEO! Koroona-aasta on andnud rohkem võimalusi hobidega tegelemiseks

"Siis, kui see koroona periood tuli, siis ma soetasin endale terve virna värve. Ja loomulikult nii, nagu amatöör ikka, alustab kõige klassikalisemast asjast - õlist ja lõuendist. Ja mulle hakkas see nii kohutavalt meeldima, kõik see tegevus lõuendite ja värvidega," rääkis näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere saates "Tallinna Panoraam".

Viimane aasta on meist paljude jaoks kaasa toonud hulganisti vaba aega. Et seda aega produktiivselt sisustada, on hakatud omandama uusi oskusi ning leitud loomingulisi hobisid, mida harrastada. Nii tekkiski ka Toompere jaoks, kes juba lapsest saadik maalikunsti vastu huvi tundnud, õige hetk pintsel haarata, alles mullu kevadel.

Maalid kannavad endas sümboleid ja salakeelt

"Seal tekkis ikka minu jaoks mingisugune täiesti müstiline asi. Kui ma alustasin maalimisega õhtul kuskil kella kuue paiku, siis ma äkki avastasin, et kell on hommikul viis saanud. See lülitas mu täielikult välja, tekitas mingisuguse meeletu ajanihke. Ja loomulikult nendest piltidest millega ma alustasin, mitte midagi sellist, mida ma plaanisin välja ei tulnud. Aga nad muutusid ja nad läksid minu jaoks tunduvalt olulisemaks, ilusamaks ja huvitavamaks," rääkis Toompere.

Tema maalid võib liigitada abstraktse kunsti alla. Need kannavad endas sügavaid sõnumeid, sümboleid ja salakeelt. Ühe oma teose loomisel sai inspiratsiooni näiteks päeval, mil teatrid kinni pandi. "Muidugi kõik see mida ma teen, ma saan suurepäraselt aru, et see on kõik selline asjaarmastjalik värk ja ma teen tegelikult enda jaoks, see mõjub mulle hästi," lisas ta.

Kalligraafia ja pillimängu omandamine veebi teel

Mitte aga kõigile ei ole uue hobi iseseisvalt omandamine meeltmööda ning siinkohal tuleb abiks Tallinna Rahva Ülikool, mis pakub väga erinevaid kursusi maalimisest kuni kinkeseepide valmistamiseni. Arvestades hetkeolukorda, on loodud ka täiesti uusi e- kursuseid, mis viiakse läbi zoomi või skype teel läbi.

"Näiteks meil on väga edukalt veebis läinud kalligraafia, kus tõesti siis erinevaid vahendeid kasutades, meie kalligraafia õpetaja Anu Karjats juhendab ilukirja tegemist," täpsustas Tallinna Rahvaülikooli direktor Hannelore Juhtsalu.

Viimase aasta jooksul on inimestes tekkinud suurem huvi ka muusika õppimise vastu. Rahvaülikoolis on võimalik õppida erinevaid muusikainstrumente. Nii kitarri, klaverit kui ka erinevaid rahvapille.

"Meie muusika õpetajad on selles suhtes tõesti hästi tublid, et nad on võimelised neid pille õpetama tõesti ka veebi teel. Siinkohal meie sõnum on ka inimestele, et ikkagi see keeruline ja mitte nii helge aeg püüda niimoodi üle elada, et pühenduda enesearendusele," lisas Juhtsalu.

Järgnev kuu, mis tuleb koduses atmosfääris mööda saata, on ideaalne aeg alustamaks mõne uue hobiga, olgu selleks siis maalimine, muusika või midagi muud.