VIDEO! Koroonaviirus on jõudnud linna ametiasutustesse

„Me näeme igapäevaselt Tallinnas nii suuri nakatumisnumbreid nagu neid on igal pool mujal kokku. Loomulikult mängib siin rolli tihe asustus, Tallinnas asuvad ka suured ametiasutused, suured koolid, lasteaiad,“ ütles Tallinna koroonaviiruse epidemioloogiliste ennetusmeetmete väljatöötamise ja rakendamise koordinaator Ester Öpik.

"Meid ongi palju ja me puutume paljude inimestega toimetusi tehes kokku, kuid igapäevaselt kasvavad numbrid teevad tõesti ärevaks just mure mõttes,“ lisas Ester Öpik.

COVID – 19 on jõudnud ka kahjuks Tallinna Perekonnaseisuametisse, kus kuni nädala lõpuni on ajutiselt peatatud avalduste vastuvõtt, mida ei saa elektroonselt teha.

„Seoses COVID-19 levikuga Tallinna Perekonnaseisuametis oleme pidanud tegema ümberkorraldusi. Hetkel ei saa kohapeal mitmeteks toiminguteks avaldusi anda. Olukorra on põhjustanud see, et viirus levib ametis: osa inimesi on haiged, teised eneseisolatsioonis ning inimesi, kes nende töö ära teeksid pole mitte kuskilt võtta. Samuti peame me tagama klientide turvalisuse, keda me iga päev teenindame,“ selgitas Tallinna Perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask.

Perekonnaseisuameti kollektiivis nakatumine levib ja seetõttu on peatatud kuni 5.märtsini abiellumisavalduste ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avalduste vastuvõtt kohapeal ja neid ei saa edastada ka elektroonselt.

„Just nendes kohtades, kus inimesed kogunevad, selleks võivad olla ka sellised rõõmsad ja pidulikud sündmused, kus läheb meelest ära distantsi hoidmine, kus ei kanta maske ja ehk ei pesta ka käsi, on suur oht see nakkus ka saada. Lisaks pole üldse kindel, et teatud elusündmustel inimesed enam ei kallista, vaid puudutavad õnne soovimiseks teise inimese küünarnukki,“ sõnas Öpik

Kõiki teisi avaldusi, mida on võimalik esitada e-teenusena, võtab amet endiselt vastu.