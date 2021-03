Linna ühistranspordis aitavad COVID-19 viiruse levikut tõkestada desojaamad. Rongireiski on viiruseperioodil maski kandes ja käsi desinfitseerides ohutu.

Tallinna Linnatranspordi AS on paigaldanud populaarsematel liinidel sõitvatesse sõidukitesse desinfitseerimisjaamad, et reisijad saaksid sõidukisse sisenedes käsi desinfitseerida ning seeläbi ohutust suurendada. Ettevõtte juhatuse liikme Otto Popeli sõnul on desojaamu märtsi alguseks kokku juba 23.

"Desinfitseerimisjaamad on paigaldatud koostöös ZÄP Eesti, HändZ ja Christeynsiga," ütles Popel, kelle sõnul vastavad pilootprojekti raames paigaldatud desinfitseerimisvahendid terviseameti normidele ning on sobilikud allergikutelegi. "Puhastatud käed ning korraliku maski kandmine ühissõidukis vähendab nii viiruse võimalikku levikut ja nakatumist,. Kui mõni reisija, kellega samal ajal sõidukid viibitakse, peaks olema nakkusekandja ja seda veel ise näiteks ei tea."

Laboriarst Kaisa Kirsi sõnul pakub mask ühissõidukis kaitset eriti tipptundidel.

"Maski kandes kaitseme lisaks endale ka teisi inimesi," rääkis Kirs. "Väga oluline on maski kasutada ühistranspordis või poeski, kus vajaliku distantsi hoidmine pole alati võimalik. Eriti tipptundidel! Viirus levib üldjuhul süljepiisa kaudu, mistõttu kaitseb mask ka tahtmatu köhatuse või aevastuse eest."

Kirs rõhutas, et maski soetades tuleb hoolega ka maskikandmise juhistega tutvuda.

"Viirusekaitsel on samuti oluline maskikandmise hügieen," ütles Kirs. "Mina näiteks kasutan bussis, kinos või teatris korralikku korduvkasutatavat maski, mille desinfitseerimise juhised annab iga firma ostuga kaasa."

Ühissõidukid desinfitseeritakse Popeli sõnul lõppjaamades mitmeid kordi päevas säästliku puhastusvahendiga.

"Kõiki busse, tramme ja trolle puhastatakse vähemalt kolm korda ööpäevas," lausus Popel. "Desinfitseerimine toimub lõppjaamades, kus kasutatakse osoneeritud vett, mis hoiab pinnad pisikuvabadena. Osoneeritud veega puhastatakse nii pindu, põrandaid kui ka istmeid, mis on tänapäeval enamasti kõik kergesti puhastavast kunstnahast. Pihustatav aine aurustub ka õhku ning aitab eemaldada viirusosakesi. Tegemist on lõhnatu ainega, mis töötab hästi ning aitab hoida ühistranspordi turvalisena."

Ta lisas, et ööpäevaringselt töötab puhta ja ohutu ühistranspordi teenusepakkumise nimel 67 ettevõtte töötajat, et liinidel olevad sõidukid oleksid desinfitseeritud ja puhtad.

"Ohutuse tagamiseks on Tallinna linnavalitsus otsustanud lõpetada bussijuhtide juurest ka piletimüügi. Sõidukite esiuksest sisse ei saa ning juht on reisijatest eraldatud, et seeläbi piirata töötajate kontakti reisijatega," lisas Popel.

Rongireiski on viiruseperioodil maski kandes ja käsi desinfitseerides ohutu, seda enam, et rongi laiemad istmevahed võimaldavad hoida kaasreisijatega suuremat vahet.

"Kõik Elroni klienditeenindajad kannavad rongis maski, et vähendada võimalikku viiruse levikut ja ohtu nakatuda. Samamoodi palume kõigil reisijatel pidada kinni ühistranspordis maskikandmise kohustusest, sest see on ainus võimalus, kuidas saame hoida reisid toimimas ning nii kaasreisijad kui ka meie rongipersonali tervena," rõhutas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Elroni ronge puhastatakse põhjalikult igapäevaselt. Sõltuvalt rongireisi graafikust puhastatakse reisi lõppedes vaguneis kontaktpinnad ja igas rongis on käte desinfitseerimise ja pesuvõimalus.

"Samuti on kõikides rongides korralik õhuvahetus ning tagatud pidev välisõhu juurdevool," sõnas Adamberg.

Sõidupilet tasuks võimalusel soetada ette veebist, et vähendada rongis kontaktide arvu. Rongist pileti ostmisel tasuks vältida sularaha ning eelistada võimalusel kontaktivaba viipemakset.

Alla 12-aastastel lastel on kaitsemask vajalik vaid juhul, kui lapsel on hingamisteede viirusinfektsiooni tunnused või terviseseisund, mille tõttu on lapse immuunsüsteem nõrgestatud.