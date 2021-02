VIDEO! Lapsevanem: Männi pargi lumelinnas on vahvad tegelased

Justkui vesise ilma kiuste avati täna Mustamäe Männi pargis lõbusailmeline lumelinn. Inspiratsiooni on selle loomisel ammutatud läbi aegade armsaks saanud multifilmitegelastest.

"Siin on nõukogude ajast krokodill Gena ja Potsataja, uuest ajast Shrek ja Käsnakalle, kuid ka Minionid. Ma arvan, et siin leiab nii täiskasvanu kui ka laps endale hea olemise, kus tal tulevadki meelde need samad multufilmitegelased ja miks mitte ka tuletada meelde endale lapsepõlve," rääkis Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

Kokku on pargis kümme 2-3-meetrist kuju, lumelossi, lisaks väiksemad liumäed päris väikestele lastele ja suurem koobastega liumägi suurematele lastele. Vaatamata kehvadele ilmaoludele ei jätnud lapsevanemad oma võsukesi uue lumelinna avastamisrõõmust ilma.

"Lumelinn on tore, vahvad tegelased on siin. Ise ka vaatan, et keda tunneb ja keda ei tunne," lausus üks lapsevanem. "Kujud on vahvad, liugu saab lasta ja lastel on tore," lisas teine.

Lauri Laats usub, et kui keegi vandaalitsema ei hakka, kestab lumelinn kaua, sest ka eilne päev, mil sadas vihma ning olid külmakraadid, näitas, et see mõjus nendele kujudele hästi.

Avastamist ja liulaskmise rõõme jagub lastele vähemasti koolivaheaja lõpuni, kuid loodetavasti ka kauemaks. Lumelinna kavandasid ja ehitasid valmis tuntud ja tulevased kunstnikud.