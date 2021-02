VIDEO: Lasnamäele kerkib uudne kogukonnamaja

"Kogukonna hoone sisuks on see, et seal hakkavad olema kontsentreeritult vaba aja veetmise võimalused erineva vanusega inimestele," lisas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

"Tallinnas on päris mitu kogukonna maja, mida me oleme püüdnud ka kogukonna hoonena kavandada. Näiteks Kaja keskus, kus on linnaosa valitsus, aga ka erinevad ringid. Samamoodi on ka Nõmme linnaosavalitsus, kus lisaks linnaosavalitsusele, on elanikel võimalus ka koguneda. Lasnamäele ehitame täiesti eraldi maja - see ei ole mõeldud linnaosavalitsusele, vaid ongi kogukonna hoone," lausus Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

Lasnamäe kogukonnamajas hakkavad olema ka raamatukogu ja noortekeskus. "Majast saab kogukonna inimeste keskus. See annab erinevad võimalused pidada näiteks kohvikut või kujundada sellest kogukonna köök. Tegu on keskusega, kus kogukond saab tegeleda väga erinevate asjade ja tegevustega," selgitas abilinnapea Võrk.



Kogukonnamaja ehitatakse aadressile Punane tänav 17, kus varem asus 2016. aastal lammutatud Tallinna Paekaare Gümnaasium.



"Praegu on siin tasulise parkimise ala, aga juba kahe-kolme aasta pärast peaks siia kerkima täiesti uudne ja mitmete funktsioonidega uus hoone, mida me praegu nimetame kogukonna hooneks. Kogukonna hoone sisuks on see, et seal hakkavad olema kontsentreeritult vaba aja veetmise võimalused erineva vanusega inimestele," lisas Svet.



Linn soovib pakkuda Pae asumi elanikele ja ka kõigile teistele lasnamäelastele võimalust täiesti uuel moel läheneda oma vaba aja sisustamisele ja enda kogukonna tugevdamisele. "Siin hakkab olema noortekeskus ja muusikastuudio. Samuti erinevad meistrikojad, kogukonna köök, kogukonna aed ehk kohalikele inimestele luuakse erinevad võimalused oma vaba aja sisustamiseks," lausus Svet.



Keskuse projekteerimine võtab aega ühe aasta, selle ehitamine ja sisustamine on kavandatud aastatesse 2022 ja 2023. Punane 17 kogukonnamaja rajamiseks eraldab linn 11,4 miljonit eurot.