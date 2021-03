VIDEO: Lauluväljak muudeti oluliselt turvalisemaks paigaks

Möödunud aasta septembris tabas Eesti inimesi šokk, kui teatati lauluväljaku laulukaare süütamisest. Nüüd, pool aastat hiljem, ühendasid jõud Kesklinnaosa valitsus, Lauluväljak ja MUPO ning panustasid Lauluväljaku turvalisuse olulisele tõstmisele.

"Lauluväljak ei ole lihtsalt koht või plats, see on eestlaste südametunnistus, ja kui keegi paneb sellel käe külge, siis pole küsimustki, et tuleb teha koostööd võimalikult kiiresti. Antud näide turvalisuse parandamisest on hea eeskuju kolme organisatsiooni kiirest koostööst," arvas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.



Lauluväljakut armastavad linlased väga, see on suviti mõnus piknikupaik ja talvel täpselt paraja suurusega kelgunõlv, ent ligi tõmbab Lauluväljak ka tegelasi, kellel käed lihtsalt sügelevad



"Kui varasemalt ei osanud me pöörata nii palju tähelepanu just kaare turvalisusele, siis täna me oleme teinud kõik, et edaspidi selliseid olukord minimeerida. Me paigaldasime spetsiaalsed termokaamerad, mis võimaldavad avastada süütamise olukorra juba enne, kui tikku tõmmatakse," selgitas Tallinna Lauluväljaku direktor Urmo Saareoja.

"Me oleme pannud täiendavalt alale 34 turvakaamerat, mida on päris palju. Tõsi, meie ala on ka suur, kuid varasemalt olid meie probleemiks sellised pimenurgad, pimealad. Nüüd oleme neid pimenurki püüdnud vältida ja ma saan täna öelda, et terve Lauluväljaku ala on täna kaetud täies mahus turvakaameratega."



Lisaks on paigaldatud uus valgustus kõigi sissepääsude juurde, mis omakorda parandab turvatunnet. "Kuna meil on eelarves natuke ka linnaosade turvalisuse tõstmiseks mõeldud raha, siis eraldasime oma eelarvest Lauluväljakule raha, et nad saaksid territooriumile paigaldada lisaturvakaameraid ja andureid. Tänaseks peaks küll olema Lauluväljak ja laulukaar palju paremini turvatud. Kokku läks see maksma üle 30 000 euro," ütles Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere.