VIDEO: Ligi pooled inimesed oleks nõus lumemaksuga

"Tallinnas on ikkagi väga palju vaja käsitööd teha. Me oleme välja arvutanud, et kusagil 1500 labidameest oleks talvel vaja. Kui seadust muuta ja kohalikule omavalitsusele tekivad suuremad kohustused, siis peab riik ka raha andma," sõnas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Ligi kolmveerand eestlastest peab õigeks, et lumekoristuse eest kõnniteedel peab vastutama kohalik omavalitsus. Küsitluse kohaselt oli 47% vastanutest nõus selle eest talvekuudel tasuma eraldi "lumemaksu".



"Kui see tähendab seda, et inimene peab näiteks kuni 60 eurot kuus välja andma selle eest, nagu see Helsingis on, seal on hinnad 30-90 eurot, siis ma arvan, et inimesed hakkavad kukalt kratsima. Ma kipun arvama, et kui inimesed teada saavad, mis kõik sellega kaasneb, siis see väga roosiline enam ei tundu olevat," arvas Klandorf.



Riigikogu majanduskomisjoni on ettepanek ehitusseadustiku muutmiseks jõudnud. Praegu ei ole teada, kas seda ka menetlema hakatakse. Argumente on kahtlemata nii poolt kui ka vastu.



"Küsimus on selles, et sunnitakse teise isiku vara teisel isikul tasuta korras hoidma. Põhimõte peaks jääma ikkagi selliseks, et kui sina oled vara omanik, siis sina pead seda ka korras hoidma. Konkreetsete näidete puhul needsamad kõnniteed kuuluvad ju kohalike omavalitsuste bilanssi, nad on avalik ruum ja inimestel on kõigil õigus seal viibida, tunda ennast turvaliselt ja sellest lähtudes see küsimus tekibki," selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi.



"Tallinnas on ikkagi väga palju vaja käsitööd teha. Me oleme välja arvutanud, et kusagil 1500 labidameest oleks talvel vaja. Kui seadust muuta ja kohalikule omavalitsusele tekivad suuremad kohustused, siis peab riik ka raha andma," ütles Kalle Klandorf.



Kalle Klandorfi sõnul kerkib sama teema üles igal vähegi lumisel talvel. Samas sõltub seaduse muutmine siiski Riigikogust.