VIDEO! Linn pakub tasuta arstiabi ravikindlustamata elanikele

Viimaste andmete järgi puudub 7,5% Tallinna elanikest ravikindlustus. Tallinna linn pakub neile tasuta arstiabi ja haiglaravi teenust. "Nad on inimesed, nii nagu me kõik oleme ja ja ka nemad vajavad arstiabi," kinnitas Lääne-Tallinna Keskhaigla ravijuht Imbi Moks.

"Meie haigla võtab patsiente vastu Nõmme Tervisekeskuses. Seal on üldarsti ja kirurgi vastuvõtt ning ka õde võtab neid vastu, kui on vaja õendusprotseduure teha. Seega meie poolt on tagatud ambulatoorne ravi," rääkis Moks, kelle sõnul on paljud patsiendid hüposotsiaalse eluviisiga. "Eks me näe neil ka selliseid parasiidiahaiguseid - täisid, sügelisi."

Peamised tervisemured on nahahaigused

Dr Jelena Agudina, kes tervisekindustuseta patsiente Nõmmel vastu võtab, ütleb, et peamised tervisemured, millega pöördutakse, on nahahaigused, praegu ka külmetushaigused ning erinevad kroonilised haigused, mis vajavad ravi. On ka olnud tõsisema tervisehäirega patsiente, kellele Jagudina on kirjutanud saatekirja edasisele ravile - nii saab patsient ohtlikku häda ka edasi tasuta ravida.

"Sellised on näiteks esmaselt diagnoositud suhkrutõbi, väga kõrge veresuhkru tasemega. Samuti esmaselt diagnoositud maksahaigused, maksatsirroos ja esmaselt diagnoositud kopsuvähk - need on kõik sellised, mis on sellises staadiumis, et inimene vajab koheselt abi," sõnas ravikindlustamata patsientide üldarst Jelena Agudina. Tema sõnul on rahalistes raskustes inimestele võimalik anda osasid vajalikke ravimeid ka kaasa.

Kuid mitte kõik ravikindlustuseta inimestest ei ole elu hammasrataste vahele jäänud. Näiteks doktor Agudina vastuvõtule jõuab nii koduperenaisi kui ka Soomes töötavaid, kuid Tallinnas elavaid inimesi

Haiglaravi saavad ravikindlustamata paitsiendid Kallaveres

Kõige keerulisemate patsientidega puutub kokku koduõde, kes pakub ravikindlustamata patsientidele vältimatut abi Kauge tänav 4 varjupaigas. "Väga tihti nad vajaksid ikkagi ka põhjalikumat ravi ja edasisuunamist. Ja küsimus ongi lihtsalt selles, et kas nad on ise suutelised seda ravi kaasa tegema või olema head partnerid arstile iseenda tervise huvides," nentis varjupaikade tervishoiuteenuseid koordineeriv õendusjuht Andra Õismaa.

Haiglaravi ehk statsionaarset ravi korraldatakse ravikindlustamata paitsientisele Kallavere haiglas.

"Kui me räägime statsionaarsest ravist, siis need on küllaltki raskete haigustega patsiendid. Neil on olnud näiteks insult, üliraske trauma, mille järgselt vajab patsient pikaaegset järelravi ning on ka südamehaiged. Nii nagu me kõik, nii satuvad sellistesse olukordadesse ka ravikindustuseta patsiendid," ütles Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg

Nimetatud meditsiiniabi teenused on tasuta kõikidele Tallinna elanike registrisse kantud inimestele. Üldarsti ja kirurgi vastuvõtule tuleb end registreerida.