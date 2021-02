VIDEO! Linn toetab taas erahuvikoolide tegevust

"Loomulikult on erahuvikoolid olulised kuna seal pakutakse huviharidust, mida Tallinna munitsipaalkoolidest ei leia," selgitas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. "Seal töötavad professionaalid ja toetame neid, et meie lapsed saaksid erinevat huviharidust ja neil oleks laiem valik."

Tallinn toetab juba kolmandat aastat erahuvikoole. Eesmärgiks kindlustada lastele ja noortele igakülgne huvihariduse kättesaadavus. Koolid ise tunnevad, et toetus aitab neid väga, eriti oluline on toetus just sel aastal.



Toetust saavad Tallinnas 23 erahuvikooli, kus ühtekokku õpib üle 4000 õpilase. Huvikoolide juhid ütlevad, et kuigi see pole nagunii ala millega rikkaks saada, on sel aastal eriti keeruline ots-otsaga kokku tulla.



"Ei ole kerge olnud hoolimata riiklikest ja linna toetustest, sõltume siiski suures osas lapsevanema rahakotist," ütles Eesti erahuvialakoolide liidu juhatuse liige ja Meero Muusik huvikooli juhataja Varje Lepp. "Paraku praeguse olukorraga on paljud lapsevanemad majanduslikult kehvemas seisus või töö kaotanud. Meie õpilaste arv on vähenenud sel aastal umbes saja õpilase võrra."



Toetuse suurus on vastavalt õpilaste arvule 6000-17000 eurot aastas. Enamasti läheb see õpetajate töötasude ja õppevahendite eest maksmiseks. Samuti moodustavad oma osa rendikulu, hoolduskulud nüüd ka suurenenud puhastusvahendite kulud.



"Loomulikult on erahuvikoolid olulised kuna seal pakutakse huviharidust, mida Tallinna munitsipaalkoolidest ei leia," selgitas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. "Seal töötavad professionaalid ja toetame neid, et meie lapsed saaksid erinevat huviharidust ja neil oleks laiem valik."



Varje Lepa sõnul on veel pikk tee minna, kuna rahaliselt oleks abi vaja rohkem ning soovitakse ka suuremat kaasatust, kuid algus on tehtud. Huvikoolid loodavad tulevikus linnaga rohkem koostööd teha ning soovivad läbi tihedama kommunikatsiooni aidata kaasa ka linna huvihariduse arendamisse.



"Väga positiivne on see, et meid on hakatud toetama ja et saame sel teemal rääkida, " lisas Lepp. "Meil on hea meel, et Tallinna linn on meid kutsunud laua taha asju arutama ja kommunikatsioon on alanud, asjad saavad minna ainult paremaks!"