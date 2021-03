VIDEO: Linnade ja Valdade Liit taotleb lisaeelarvest kriisiraha

"Meile on tehtud neid ettepanekuid, riigihaldusministri poolt on üksjagu neid ettepanekuid laual. Arusaadavalt me kõike sisse arvata kindlasti ei saa," tõdes peaminister Kaja Kallas.

Linnade ja Valdade Liit saatis valitsusele pöördumise. Kohalikud omavalitsused vajavad tuge kriisist ülesaamiseks. Tulud on kõikjal vähenenud, aga kulud kasvanud. Raha oleks vaja näiteks lisaõpetajate palkamiseks distantsõppel mahajäänud õpilaste järeleaitamisel.



Linnade ja Valdade Liit palub oma pöördumises valitsusjuht Kaja Kallasele toetada lisaeelarvest ka kohalikke omavalitsusi. Paraku on lisaeelarve rahad mõeldud peamiselt sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda. "Meile on tehtud neid ettepanekuid, riigihaldusministri poolt on üksjagu neid ettepanekuid laual. Arusaadavalt me kõike sisse arvata kindlasti ei saa," tõdes Kallas.



Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus lisas: "Meie rõhk on kindlasti toetustel just nendesse kohtadesse, mis aitaksid hoida ja säilitada inimeste töökohta ning sissetulekut ja seeläbi kindlasti toetaksid ka omavalitsuste muresid."



Näiteks loodavad kohalikud omavalitsused, et valitsus aitaks tasandada lasteaia kohatasudest vabastamist ning koolidesse lisatöötajate palkamist. Distantsõpe on sellise vajaduse tekitanud. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütleb, et siin on tulnud appi vabatahtlikud tudengid. "Meil on täna teada juba üle 225 üliõpilase, kes on valmis minema koolidele appi ja umbes 90 kooli on andnud ka teada, et nad seda abi ka heameelega vastu võtavad," sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.



"Ilmselge on see, et kogu meie suure koolivõrgu ja nii paljude õpilaste puhul ka ainuüksi vabatahlikest alati ei piisa. See, et õpilast ka läbi arvuti õpetada ja teha seda tulemuslikult, eeldab ka pedagoogilisi oskusi," ütles seepeale Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.



Pentus-Rosimannus ütles, et lisaeelarve täpsemad jaotused ning summad on alles läbi rääkimata ning koostööd kohaliku omavalitsusega peab valitsus siiski tähtsaks.