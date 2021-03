"Meie praegune signaal on, et lasteaiad jäävad lahti. Loomulikult ka meie kutsume üles lapsevanemaid, nii palju kui see on võimalik, koos lastega koju jääma. Kui sellist võimalust ei ole, siis Tallinna lasteaiad on lahti," kinnitas linnapea Mihhail Kõlvart.

"Oleme valmis avama ööpäevaringse lastehoiu eesliini töötajatele," kinnitas linnapea Mihhail Kõlvart tänasel Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil. "Praegu vastu võetud piirangutega on tänaseks juba hiljaks jäädud. Tuleb ausalt tunnistada, et kuu aja pärast me praegusest olukorrast välja ei tule. Meid ootab ees väga raske aeg."

Kõlvart loodab, et valitsus võtab haiglajuhtide sõnumeid kuulda ning kehtestab jõulisemad reeglid ja tõrjemeetmed. "Ma arvan, et olukorra tõsidus ei ole vabariigi valitsusele jätkuvalt selge - kui vaadata sõnumeid ja otsuseid, ei ole seda päriselt tunda, vähemalt on tehtud otsus piirangute osas. Ma loodan, et saadakse aru ka sellest, et piirangute vastu võtmisega on tänaseks juba hiljaks jäädud," ütles Kõlvart.

Esmaspäeval tuli valitsus välja uute piirangumeetmetega ja lähtuvalt sellest arutas linnavalitsus Tallinna abipaketi meetmeid. Vastav kogemus on linnal olemas - kevadel rakendati erinevad meetmeid peaaegu igas linnaelu valdkonnas.

"Ka täna oleme valmis vastavaid meetmeid rakendama, selleks on vajalikud mehhanismid loodud ja mõned otsused tuleb veel linnavolikogu tasandil vormistada. Suurem osa nendest on sarnased nendega, mida me oleme kehtestanud kevadisel perioodil," selgitas linnapea.

Lasteaiad jäävad esialgu avatuks, tasust loobutakse

"Alustame sellest, et valitsuse poolt oli antud signaal, et lapsi saab alates neljapäevast lasteaeda tuua ainult erandkorras. See tekitas väga palju küsimusi selle kohta, mis on hädavajaduse definitsioon. Meie praegune signaal on, et lasteaiad jäävad lahti. Loomulikult ka meie kutsume üles lapsevanemaid, nii palju kui see on võimalik, koos lastega koju jääma. Kui sellist võimalust ei ole, siis Tallinna lasteaiad on lahti," kinnitas Kõlvart.

Linnapea sõnul on juba praegu laste arv vähenenud Tallinna lasteaaedades umbes 50% võrra ja kuni riigipoolse sulgemisotsuseni jäävad Tallinna lasteaiad avatuks, et säilitada võimalus eesliini töötajatel lapsi lasteaeda tuua. "Oleme valmis avama ka ööpäevaringse lastehoiu teenuse eesliini töötajatele, meil on selleks kevadise perioodi kogemus ja on olemas lasteaiad, kes on valmis seda taas tegema."

Alates homsest vabastab linn kõik lapsevanemad kuni aprillikuu lõpuni lasteaia kohatasust olenemata sellest, kas laps käib lasteaias kohal või mitte. Ka munitsipaalhuvikoolide tasusid ei kavatse linn aprilli lõpuni lapsevanematelt küsida, lisaks vabastatakse üüritasust munitsipaalpindadel asuvad spordiorganisatsioonid. "Me ei arva, et praegu oleks mõistlik kehtestada meetmeid üheks kuuks ehk kümnenda aprillini, sest juba praegu on selgelt näha, et vähemalt aprilli lõpuni ei ole olukorra paranemist loota," ütles Kõlvart.

Koolides avatakse algklasside lastehoid

"Kui algkooliklassid lähevad distantsõppele üle, siis kõik koolid pakuvad lastehoiu teenust algkooli klasside lastele ehk siis 1.-4. klassini. See tähendab, et kui on hädavajadus, siis lapsevanem võib lapse kooli tuua, aga tuleb arvestada, et koolis õppetegevust ei toimu. See on lapsehoiuteenus ehk lastele pakutakse organiseeritud tegevusi, mis ei ole õppetegevus. See võimalikus on eelkõige nendele vanematele, kellel puudub võimalus jääda koos lastega koju," rääkis Kõlvart.

Distantsõppe perioodil on linnapea sõnul lastele tagatud ka toidupakkide jagamine - igal nädalal saavad kõik lapsed, kes seda vajavad, toidupakid ning kõik eelnimetatud toetusmeetmed kehtivad alates homsest kuni aprilli lõpuni.