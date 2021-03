Tallinnas on umbes 1600 inimest, kes vajavad invatranspordi teenuseid igapäevaselt. Päevas on ligi 750 sõidusoovi liinivedudele, et inimesed sõidud kooli ja tööle tehtud saaksid. Paraku on praeguses bussipargis pooled sõidukid amortiseerunud.

Sotsiaaltransport on arengus maha jäänud ning nüüd püüab Linnatranspordi Amet selle kvaliteedi taas järgi aidata. Täna kuulutati hange, mille tulemusena tahetakse välja vahetada enam kui pool invatranspordi bussipargist.

Tallinnas on umbes 1600 inimest, kes vajavad invatranspordi teenuseid igapäevaselt. Päevas on ligi 750 sõidusoovi liinivedudele, et inimesed sõidud kooli ja tööle tehtud saaksid. Paraku on praeguses bussipargis pooled sõidukid amortiseerunud.



"Selleks, et teenus oleks stabiilne, on vaja korralikke busse," ütles Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Külli Urb. "Alati rõhun ka kinnituste stabiilsusele, kuna ratastoolid peavad olema kindlalt kinnitatud. See oligi vanade busside suur mure, et alati ei saanud kinnituste tugevusega arvestada ja need kippusid lahti tulema."



Jaanuari kuust võttis Tallinna Linnatransport sõidukid üle ning avastas, et ligi pooled sõidukid on tehniliselt nõrgas seisukorras ning nende korrashoiu kulu on liiga suur. "Kui me võtsime selle ettevõtte vara üle, siis kurbusega pidime tunnistama, et erivajadustega inimeste transport on oma teenusstandardite poolt jäänud vaeslapse rolli," sõnas abilinnapea Andrei Novikov. Seetõttu kuulutati nüüd välja hange, et välja vahetada rohkem kui 50% sõidukeid.

16 uut bussi

"Plaanime osta 16 uut bussi, mis vastavad Euroopa Liidu direktiividele ja loodetavasti saame need juba suve lõpuks kätte," selgitas Linnatranspordi erivedude osakonna juhataja Andrus Baida.



Villu Urban on üks neist inimestest, kellel on isiklik transport, kuid siiski ütleb ta, et sotsiaaltranspordi abita ei saa, rääkimata nendest paljudest, kes vaid invatranspordile loota saavad, et igapäevaga toime tulla. "Vaja on käia poes, koolis, tööl ning ka muid tegemisi teha," ütles MTÜ Tallinna Liikumispuuetega inimeste ühingu juhatuse liige Villu Urban. "Mulle meeldib ise asju ajada ja pean täiesti normaalseks, et ka puudega inimene ajab oma asju võimalusel ise."

See näitab, et puudega inimeste iseseisvuse hoidmise nimel on teenust hädasti vaja ning on vaja ka seda, et see oleks turvaline. Samuti loodavad teenuse kasutajad, et tulevikus on transport ka kättesaadavam.