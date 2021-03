VIDEO! Linnugripp jõudis Tallinna

"Nüüd on siis tõesti ka Pirita rannas leitud vee piirilt jääkuhilate vahelt surnud linde. Nendelt võetud esimesed proovid on viidud ka laboritesse, kus on saadud kinnitust, et tegemist on tõesti linnugripiga," selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Seni on linnugripi tõttu hukkunud lindude kohta tulnud teateid Saaremaalt, Lääne-Virumaalt ning mitmelt rannaalalt Harjumaalt, kuid nüüd on linnugripp jõudnud ka Piritale



"Oluline aspekt on see, mis lahkamise tõttu välja tuli, et inimesed toidavad linde. Tegelikult tuleb siinkohal inimeste südametunnistusele koputada ja meelde tuletada, et metsloomi ja metslinde sööta ei tohi," sõnas Liinat



Surnud linnud tuleb kiiresti ära koristada, et nendega ei puutuks kokku koerad, rebased või teised linnud, kes võivad nakkust edasi kanda ning kiiresti leviv lindude gripp võib jõuda kodulindudeni ja miks mitte ka inimesteni.



"Nagu gripile kohane on ta selline muutlik. On tüvesid, mida on küll päris vähe, kuid mis võivad linnuliikidelt üle kanduda ka imetajatele, seal hulgas inimestele," lausus Eesti Maaülikooli loomaarst Madis Leivits.

"Selleks, et mingi haigusega nakatuda, peame me kokkupuutepunkti leidma. Kui meil ei ole kokkupuutepunkti ja me kasutame bärjääri ehk me ei lähe kõiki loomi näppima, me ei too neid koju, me ei too neid enda põllumajanduslike loomade ja lindude lähedusse, siis sellist akuutset või tõsist probleemi pole," selgitas Leivits



Põllumajandus- ja toiduameti teatel tuvastati ohtlik ja väga nakkav linnugripp 12.veebruaril. "Kuna surnud linnud on viirust väga täis ja nad levitavad seda haigust ka pärast surma, tuleb Põllumajandus- ja Toiduametil korjused kiiresti kätte saada, proovid võtta patogeeni määramiseks ja korjused kiiresti ja ohutult likvideerida," rääkis Põllumajandis- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

Naine lisas, et kui kellelgi on kodus linnud, kasvõi ainult kaks lemmikkana, siis vältige kokkupuuteid metsa lindudega ja loomulikult tuleb eriti vältida surnud linde.