VIDEO! Lumerobot peab ootama seadusemuudatusi

Tänavapuhastuse AS ja militaartehnikat tootev osaühing Milrem arendasid koostöös välja lumeroboti, esialgu küll kaugjuhitava ehk inimese kontrolli alla jääva masina. Paraku ei võimalda seadusandlus neid masinaid veel teedel kasutada.

Lumerobot on tulevikumasin. Automatiseerimise suunas liiguvad kõik valdkonnad, ka tänavate puhastamine. Paraku ei saa uuendust veel tänavatel kasutada.



Tänavapuhastuse AS juhatuse liige Vello Kink kinnitas, et päris ilma luua ja labidata ei saa. "Aga jah, me oleme katsetanud robotit koostöös Milremiga. Nendelt on võimas alusvanker ja meie poolt on puistur ja sahk," kõneles Vello Kink koostööst militaartehnika tootjaga.



Milrem on Eesti sõjatehnika tootja. Samas on just automatiseerimine selline vadlkond, kus tsiviilrakendused on sõjalistest varasemad. Nii tekkis ka idee luua tsiviilrakendusi nagu see lumerobot.



"Me kasutasime kaugjuhtimist, sellepärast ei olnud selles midagi eriti keerulist," tutvustas projekti osaühingu Milrem tsiviilvaldkonna arendusjuht Priit Vellak. "Kui me räägime täisautonoomsest lahendusest, siis linnakeskkonnas on kindlasti ohutus kõige alus. See masin peab linnakeskkonnas ringi liigeldes olema ohutu ja ta peab ideaalselt või väga täpselt teadma, kus ta asub, et tal oleks võimalik ohutusfunktsioone üldse rakendada."



Robot on mitmekülgne ja temaga saaks puhastada igalt poolt. "Me katsetasime eelkõige kõnni- ja kergliiklusteedel, aga sõiduteedele ja tegelikult ka kergliiklusteedele täna minna ei saa, sest puudub seadusandlus," on Vello Kink murelik.



Ka praegusel kujul kergendaks lumerobot tänavate puhastamist, säästes tööjõudu - üks inimene saaks opereerida mitme erineva robotiga ja töö saaks tehtud palju väiksemate kuludega.