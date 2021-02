Alates 17. veebruarust on Maarjamäe lossis avatud uus näitus "Koopast kaissu. Koera ja inimese lugu". Näitus räägib koerast, inimesest ja nende ühisest pikast teekonnast, mis sai alguse juba 11 tuhat aastat tagasi.

See teekond on jõudnud tänaseks faasi, kus inimene ja koer enam üksteiseta ei saa ning just see mõttetera sobib näitust kõige paremini kokku võtma.

"Kindlasti on see näitus koerasõpradele, kuid mitte ainult. Ka kultuurihuvilistele, loodushuvilistele. Sest tegelikult läbi koera me ju saame ka iseennast tundma," rääkis näituse kuraator Krista Sarv.

"Ei saa salata, et koerad on tõesti meie head sõbrad. Eriti selle viimase aasta jooksul on see neljajalgsete roll inimeste moraalsel toetamisel olnud ilmselt veelgi suurem kui varem. See, et selline näitus korraldati annab juba ise vau-efekti ja teiseks näitus on väga kihvtilt lahendatud, hästi õpetlik," leidis Varjupaikade MTÜ annetuste kogumise koordinaator Joanna Lennard.

Näituse peakangelaseks on Eesti esimene koer, kelle hammas leiti Pärnumaalt, Eesti vanimast asulakohast Pullist.

"Kuulake, mida see Pulli koer teile räägib, meil on siin ka üks suurepärane tehnoloogiline abimees nagu jutupliiats, mille läbi Pulli koer avaldab arvamust selle kohta, mis aja jooksul siin temaga on juhtunud," lisas Sarv.

Külastajal on näitusel võimalik erinevate interaktiivsete objektide kaudu kogeda maailma koera vaatest ja vajadustest lähtuvalt. Samuti õppida tundma koerte salakeelt ja maailmataju.

Näitus jääb avatuks 27. veebruarini 2022. Näitusega kaasnevad ka erinevad haridus- ja publikuprogrammid. Igal külastajal on võimalik teha ka väikene annetus Tallinna varjupaiga annetuskasti.