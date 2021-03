VIDEO! Mait Talu: Linn mõtleb, aitab ja julgeb otsustada

"Sajaprotsendiline üürivabastus on parim, mida võib teha, sellepärast, et siin ümbritsevates majades ei põle enam ju ühtki tuld. Praegu on nad kõik muidugi seotud piirangutega. Enne piiranguid oli Raekoja platsi läheduses näiteks inimestele toitu pakkuvaid ettevõtteid neli või viis," rääkis Vanalinna ettevõtjate ühingu esindaja Mait Talu saates "Tallinna Panoraam".

Tallinna vanalinna tänavatel, kus enne koroona saabumist ärid õitsesid, valitseb täna kõle tühjus. Täielikku tagasiteed endisesse normaalsusesse võibolla ei olegi, saabunud on uued ajad. Tänaseks on mitmed ettevõtted oma uksed jäädavalt sulgenud. See, kui palju uksi lõpuks kokku sulgub, selgub peale piiranguid. Nende, kelle tuli vaikselt veel hõõgub, lootuskiireks on hetkel Tallinna linna poolne abipakett, millest olulise osa moodustab sajaprotsendiline üürivabastus. See kehtib esialgu aprilli lõpuni kesklinna ja vanalinna ettevõtjatele.

Kuni aasta lõpuni hakkab linn tasuma ettevõtetele arveid varasemast kiiremini ehk esimese kümne päeva jooksul. " Lisaks sellele me ei rakenda mingeid leppetrahve juhul kui keegi ei suuda rahvusvahelisest olukorrast tulenevalt või mis iganes objektiivsetel põhjustel lepinguid täita. Need on linna jaoks päris suured asjad," ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.

Tuleviku väljavaated

"Kui me vanalinnast tervikuna räägime siis mina näen täna ikkagi sellist tulevikku ja olen andnud ka esimesed väikesed käsud suunal, et me samaväärselt jõuluajaga hakkame nüüd siis välja töötama koostöös ettevõtjatega plaane ka suveks. Et Tallinna vanalinna kuid ka kesklinna elu tuua," lisas abilinnapea.

"Praegu käivad suured arutelud Vanalinna päevade üle, et kuidas oleks neid võimalik korraldada. Kas mingil ajavahemikul või et siis need kestaksid kogu suve või isegi pikema perioodi. Nii, et linn on mures, linn mõtleb ja linn aitab ja linn julgeb otsustada," lausus Mait Talu.

"Linn püüab muidugi kõikvõimalike vahenditega ettevõtjaid toetada ja lisaks nendele konkreetsetele abimeetmetele meie järgmine suurem panusepakett saabki olla Tallinna turundamine," lisas Riisalu.

Suur toetus ka spordile

Üürivabastus koos lisatoetusega laieneb ka spordiorganisatsioonidele ning kõik linna munitsipaal spordiklubid saavad jätkuvalt 100% pearaha toetust. Tallinna linna pinnal tegutseb kokku 160 spordiorganisatsiooni ning 550 treenerit, kes kõik saavad linna poolt toetust.

"Me lähtume sellest, et spordiklubid jätkuvalt vajavad toetust, treeneritele tuleb maksta palka. Tuleb säilitada ressurssi selleks, et klubid saaksid peale piiranguid enda tegevuse taastada. Seda on väga vaja sest nii lapsed kui ka vanemad on piirangutest väsinud ja me väga loodame, et juSt sport aitab taastada nii füüsilist kui emotsionaalset vormi, leidis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

" Me saame vähemalt hoida oma treenerid palgal ja juhendada siis lapsi ja inimesi distantsilt nii palju kui see võimalik on. See spordispektor jookseb väikestest lastest kuni täiskasvanuteni välja. See sama laps, kes käib trennis on võibolla kodus ka rahulikum oma vanemate juures, kes omakorda on kodukontoris. See ring on suletud hetkel ja mida rohkem me saame seda vaimset tervist üheskoos hoida, sporti ja vaba aega pakkuda nii palju kui võimalik, siis seda parem kõigile," lisas Audentese spordiklubi juht ja Eesti Võimlemisliidu president Peeter Tishler.

Lasteaia kohatasu vabastus

Täiendav abimeetmete pakett laieneb ka lapsevanematele, kes vabastatakse lasteaia kohatasust kuni aprilli lõpuni. "Tahaks muidugi loota, et selleks ajaks olukord paraneb aga me oleme valmis vajadusel ka seda vabastust pikendama. Jutt on praegu munitsipaal lasteaedadest, samas me pakume toetust ka nendele peredele, kelle lapsed käivad eralasteaedades ja sama toetust pakume ka nendele peredele, kes kasutavad lastehoiu teenust, nii nagu see oli kevadisel perioodil," täpsustas Kõlvart.