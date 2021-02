VIDEO! Majaka asumit ja Kadriorgu hakkab ühendama kergliiklussild

Veebruaris hakatakse Majaka asumi ja Kadrioru vahele ehitama kergliiklussilda. See on osa suuremast projektist, mis ühendab mitmed Tallinna kergliiklusteed, et tulevikus oleks ka jala või rattaga võimalik turvaliselt linnaosade vahel liigelda.

Rajatav sild võimaldab sujuvat üleminekut Majaka tänavalt Kadriorust algavate kergliiklusteedeni Filtri, Gonsiori ja Poska tänavate suunas. Suuremas pildis hakkab see ühendama Lasnamäe, Pirita ja Kesklinna kergliiklusteede võrgustikku.



"Kergliiklustee ühendus algab Majaka tänava otsast," selgitas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik. "Selle koha peale tuleb üks suur vaateplatvorm ja sealt hakkab kulgema looklev jalakäijate sild kuni Ilvese sillani, see tuleb Ilvese silla trepi kõrvale.“



Hetkel viib Ilvese sillalt Lasnamäe poole trepp, kuid seda mööda on keeruline üles minna lapsevankri või rattaga. Lauge kergliiklussild jätkab Majaka tänava rattateed seega loob see turvalise võimaluse linnaosade vahel liikumiseks.



"Visuaalselt hakkavad need olema ilusad ja kumerad raudbetoonkonstruktsioonid, mis paiknevad postidel," rääkis Reaalprojekt OÜ sillagrupi juht Aleksei Muzalevski. "Esimesel sillal on geomeetria, mis meenutab hobuseraua kuju ja see on muutuva laiusega. Teine sild on kogupikkusega 50 meetrit ja selle geomeetria on lamedama S-kujuga."



Lisaks kaheosalisele kergliiklustee sillale ehitatakse välja ka tänavavalgustus, uuendatakse tehnovõrke, tehakse maastikukujundustöid ning inimeste rõõmuks ehitatakse ka vaateplatvorm.



"Kui me seda silda kavandasime, siis lähtusime sellest, et see ei oleks vaid olmeline taristu osa, vaid oleks ka maamärk," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. "Seetõttu tegelesime ka maastikuarhitektuuriga, see sild tuleb erilise kujundusega ja sama kujundusega tuleb ka vaateplatvorm Lasnamäe tänava ääres, kust avaneb kaunis vaade kesklinnale."



Ehitustööde tähtaeg on oktoobris ning selle ajani palutakse liiklejatel olla tähelepanelik ning järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.