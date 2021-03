VIDEO! Märtsi kolmas nädal on mürgistusennetusnädal

Mürgituste ennetuseks tuleb kindlasti jälgida, et väikelapsed ei jääks ravimitega ka hetkeks üksi ning alati peale kasutamist need kindlasse kohta tagasi panna.

"Mürgistus on selline kiirabi väljakutse, kus patsiendi seisund võib olla üliraske," ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas. "Seetõttu reageerib kiirabi alati sellistele mürgistuse kahtlusega väljakutsele reageerime alati kiiresti võimalikult suurte ressurssidega."

Sel nädalal pööratakse tähelepanu enimlevinud mürgistusohtudele ning tehakse teavitustööd nende ennetamiseks. Nädal jaguneb kolme peamise teema vahel- alla aastaste laste mürgistused ning seentest ja ravimistest tingitud mürgistused.

Iga teine infoliinile tulev kõne on seotud kemikaalidest tingitud mürgitustega, kuid suur probleem on ka ravimite ja seenemürgistused. Tulenevalt sellest, et inimesed on rohkem kodudes on mürgitused ka tihedamad. Selle aasta fookus on alla aastaste laste juhtumid, mis on järsult tõusnud ning eelmisel aastal teatati beebide mürgistustest lausa 300 korral.

"Vaatasime juhtumite analüüsi ja kõige suurem mure on 10ml pudelitega, neid aetakse segamini," ütles Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. "Tavaline õnnetuse stsenaarium on see, et lapsevanem hakkab väikesele lapsele andma D-vitamiini tilkasid ning haarab, kas väsimusest või kiirustamisest täiesti vale pudeli."

Oder kutsub üles vaatama üle oma pudelite tagavara ja luua lollikindel süsteem, et pudeleid mitte segamini ajada. Mitmetel juhtumitel on lapsele näiteks d-vitamiini asemel suhu sattunud hoopis eeterlik õli, küünelakieemaldaja, nikotiinivedelik, silmatilgad ja muu selline.

Sümptomid üldiselt sarnased

"Mürgistuse sümptomid on valdavalt ühesugused- inimesel hakkab väga paha," lisas Oder. "Tihti hakatakse oksendama või kaotab inimene ka teadvuse, see oleneb milline mürgine aine sisse läks. Esmaabi on kindlasti suu loputada, kemikaalide puhul võib väikeste lonksudega väga vähe vett peale juua. Koheselt tuleb helistada numbril 16662 ja mitte jääda ootama sümptomeid."

Kui seisund on aga muutunud järsult halvemaks ja inimene on kas kaotanud teadvuse, tal on tekkinud valu, iiveldus või pearinglus siis tuleb kutsuda kiirabi.

Mürgituste ennetuseks tuleb kindlasti jälgida, et väikelapsed ei jääks ravimitega ka hetkeks üksi ning alati peale kasutamist need kindlasse kohta tagasi panna. Noortel tasub pidudel jälgida, et nende jook oleks valvsa pilgu all ning täiskasvanutel tasub mitu korda kontrollida, mida süüakse ja juuakse.