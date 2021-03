"Vaktsineerimist korraldab riik, kuid meie oleksime valmis aitama. Meil on olemas ka vastav ressurss ja kui oleks võimalus kusagilt täiendavalt vaktsiini osta, siis kindlasti me seda ka teeksime,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinn oleks valmis vaktsineerimise juures riigile appi tulema, ent hetkel pole selleks linnapea sõnul juriidilist võimalust loodud.

"Vaktsineerimist korraldab riik, riigiasutused, ministeeriumid, Terviseamet, Haigekassa. Meie oleksime valmis olema abiks. Tegelikult on meil olemas ka vastav ressurss ja kui oleks võimalus kusagilt täiendavalt vaktsiini osta, siis kindlasti me seda ka teeksime. Praegu sellist võimalust ei ole," ütles Kõlvart saates „Tallinna Panoraam“.

"Vaktsineerimist on võimalik korraldada võib-olla operatiivsemalt. Meie asutused oleksid valmis selles abiks olema, kui riik teeks meile vastava ettepaneku. Ma oleme valmis seda teenust ka ise erasektorilt ostma, aga meil peab olema võimalus, et seda teha. Praegu seda veel ei ole."

Linn toetab omalt poolt neid, kes viirusega seonduvalt kõige rohkem kannatanud on.

"Tegelikult on arusaadav, et inimesed on väga väsinud, eelkõige emotsionaalselt, rääkimata sellest, et paljudele inimestele see tähendab ka majandusseisu halvenemist. Sellega tuleb arvestada. Praegu me mõtleme, kuidas inimesi vajadusel toetada ja abistada, nii, nagu see oli ka eelmise aasta kevadel. Inimesi tuleb aidata ja seetõttu me suurendasime sotsiaalhoolekande valdkonna ressurssi rohkem kui 10 protsenti võrra."

Puudus pikaajalisem plaan

"Üks asi on piirang või piiranguid, aga teine asi on ebaselgus: mis nüüd juhtub ja mida uskuda? Kui ühel päeval räägitakse, et nüüd on olukord halvenenud ja järgmisel päeval, et olukord paraneb, siis jälle halveneb... Emotsionaalselt on inimestele see olukord väga raske ja seda tuleb ka mõista," ütles Kõlvart.

Linnapea on seisukohal, et COVID-viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud on äärmiselt vajalikud, ent neid oleks pidanud asuma jõustama juba oluliselt varem.

"Asi ei ole selles, kas me oleme piirangute poolt või vastu. Asi on selles, et meil peaks olema pikaajalisem plaan ja piirangud oleks tegelikult tulnud kehtestada juba varem. Me oleme rääkinud sellest, et peab olema pikaajaline plaan. Me rääkisime sellest juba septembris ja pikaajaline plaan oleks olnud olemas, pääseksime piirangute asemel ennetustegevusega. Paraku oleme jõudnud nii kaugele, et ainult rangetest piirangutest on abi ja me peame tunnistama ka seda, et kahjuks kuu ajaga me sellest olukorrast välja ei tule."

Tallinna oma plaan

"Me töötasime oma stsenaariumid läbi juba suvel ja rääkisime, et ka riigil peaks olema selge arusaam, kuidas käituda juhul, kui olukord hakkab halvenema. Aga juhtus selline olukord, et valitsus mõtles, missuguseid piiranguid nüüd kehtestada ja kuidas nendest piirangutest välja tulla. Kahjuks süsteemsust ei olnud," nentis linnapea, kelle hinnangul tekitas see inimestes pahameelt.

"Üks asi on piirang või piiranguid, aga teine asi on ebaselgus: mis nüüd juhtub ja mida uskuda? Kui ühel päeval räägitakse, et nüüd on olukord halvenenud ja järgmisel päeval, et olukord paraneb, siis jälle halveneb... Emotsionaalselt on inimestele see olukord väga raske ja seda tuleb ka mõista," ütles Kõlvart.

Linn on välja töötanud erinevad stsenaariumid asutuste töö korraldamiseks erinevates ohuolukordades. Hiljuti käivitus linnas punane stsenaarium.

"Praeguses olukorras on meil plaan, kuidas linna asutused peavad töökorraldust muutma. Mainin kohe, et see ei puuduta linna asutuste poolt pakutavate teenuste kvaliteeti ja mahtu, sest muutused on suunatud süsteemi siseselt. See tähendab, et töö peab olema korraldatud sellisel viisil, et oleks asutuste sees vähem kontakte," sõnas linnapea. "See on oluline ka selleks, et oleks inimressursi varu juhuks, kui nakatumine jõuab ka asutuse personali hulka."

Koolidel on kõige raskem

Linnapea sõnul on olukord kriitiline ja kõige keerulisemasse seisu on jäänud haridussüsteem.

"Muidugi on praegu raske haridussüsteemis. Seda valdkonda reguleerib riik, nii piirangute osas kui ka teiste meetmete osas. Meie koolid, meie õpetajaid, meie õpilased - me näeme, et neil on raske, aga me oleme omalt poolt teinud vähemalt kõik selleks, et süsteemi ette valmistada. Oleme varakult soetanud IT-vahendeid ja isikukaitsevahendeid. Aga me näeme loomulikult, et õpetajatel on raske, aga ka vanematel on raske," ütles Kõlvart.

Linnapea hinnangul võivad koolid jääda suletuks kauemaks kui valitsuse plaan ette näeb.

"Valitsus on otsustanud, et koolid on suletud märtsi lõpuni, aga kui me vaatame seda dünaamikat ja saame aru, et vähemalt kaks nädalat olukord ainult halveneb, siis tegelikult me peame olema valmis selleks, et piirangud võivad kesta kauem kui kuu aega."