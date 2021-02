"Vaktsineerimine aitab tervise- ja hoolekande asutusi, mis on kõige suurema löögi all. Kui me tervishoiuliini ja hooldekodude asutused oleme ära vaktsineerinud, siis see annab väga suure panuse pandeemia ületamiseks," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik Kanal 11 saates "Siin Tallinn". Kiik lisas ka, et kuigi paljud riigid panevad praegu piire lukku, siis Eesti lukkuminekut pole plaanis.

"Vaktsineerimine aitab tervise- ja hoolekande asutusi, mis on kõige suurema löögi all. Kui me tervishoiuliini ja hooldekodude asutused oleme ära vaktsineerinud, siis see annab väga suure panuse pandeemia ületamiseks," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik Kanal 11 saates "Siin Tallinn". Kiik lisas ka, et kuigi paljud riigid panevad praegu piire lukku, siis Eesti lukkuminekut pole plaanis.

Kiik ütles, et valitsus töötab selle nimel, et maist alates saaks vaktsineerida kõik, kes seda soovivad. Saatejuht Neeme Raud märkis, et Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen on tunnistanud, et Euroopa on teinud vigu vaktsineerimise hankimise protsessis ja uuris Kiigelt, kas ka Eesti on teinud vigu.

"Vaktsiini kommunikatsioon oleks võinud olla parem – see, millal vaktsiin sihtrühmadeni ja eesliinini jõuab. Aga paratamatult on nii laiapõhjaline vaktsineerimine ka riigi jaoks uus olukord," sõnas Kiik.

Ta ütles, et vaktsiine tuleb pidevalt juurde. Praegu on Eestisse jõudnud kolme erineva tootja vaktsiinid ja varsti ilmselt ka neljas, Janssen Pharmaceuticalsi koroonavaktsiin.

"Seda, et aasta pärast on maailmaturul juba kümneid tootjaid, kellelt on võimalik vaktsiini kas osta või tasuta saada eritingimustel sõltuvalt riigist – see võib küll olla," sõnas ta.

Praegu on Eestis väga aktuaalne ka Venemaa koroonavaktsiini Sputniku teema, sest osa inimesi soovib end just sellega vaktsineerida. Raud uuris Kiigelt, kas Eesti on valmis Sputnikut vastu võtma juhul, kui Euroopa Liit sellele müügiloa annab.

"Me ei rutta sündmustest ette, kõigepealt tuleb saada selgus, kas kliinilised andmed on piisavad, Euroopa ravimiamet peaks sel juhul andma positiivse hinnangu ja Euroopa Komisjon väljastama müügiloa – täna ollakse sellest kõigest veel kaugel," sõnas Kiik.

"Ma soovitan praegu kõigil Eestimaa inimestel kasutada neid vaktsiine, mis on siin saadaval – ohutud, usaldusväärsed ja efektiivsed, läbinud vajalikud hindamised ja saanud müügiload. Palju mõistlikum on ennast ära vaktsineerida kui oodata mingit vaktsiini, mis võibolla tuleb ja võibolla ei tule," soovitas ta.

Rääkides peagi laiemalt tegema hakatavast vaktsiinikampaaniast, ütles tervise- ja tööminister, et sellega tehakse laiemat teavitustööd, mitte Sputniku-vastast kampaaniat.

"Me teeme teavitustööd, mis puudutab vaktsiinide positiivsust ja erinevaid omadusi, seda, miks konkreetne vaktsiin sobib ühele või teisele sihtrühmale ning millal erinevaid sihtrühmi vaktsineerima hakatakse," ütles ta, et Terviseameti ja riigi teavitustöö ei ole suunatud ühegi vaktsiini vastu.

Ta lisas, et Eesti lähtub praegu sellest, millised on Euroopa Liidu hankes kokku lepitud tingimused: "Me oleme Euroopa Liidu hankes kokku leppinud kuni kaheksalt tootjalt suurusjärgus nelja poole miljoni eest vaktsiini soetamise. Selleks on eraldatud vajalikud vahendid ja kolm neist on müügiloani jõudnud – need on Pfizer/BioNTech, Moderna ja AstraZeneca," ütles Kiik.

"Me teame, et meile tuleb piisavalt doose sealtkaudu, lisaks neid tootjaid tuleb juurde, praegu me lähtume sellest, kust saab kiiremin Euroopa müügiloaga vaktsiine ja me näeme, et Euroopa ühishange on see tee," sõnas ta.

Valitsust ei käsitleta muust eesliinist eraldi

Reporter Anneli Lahe rääkis Tallinna tänavatel inimestega vaktsiinidest ning üldiselt vastasid nii eestlased kui ka venelased, et nad ei oleks ka Sputnikuga vaktsineerimise vastu, aga on pigem vaktsineerimise suhtes pigem äraootaval seisukohal.

"Vaktsiinide puhul kehtib teaduspõhisus – kas see tootja on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, Venemaa või Hiina, sel pole vahet. Kui ühel hetkel on müügiloa saanud vaktsiinide hulgas vaktsiin väljastpoolt Euroopat ja Ameerika Ühendriike, siis pole mingit põhjust arvata, et neile oleks tehtud kuidagi allahindlust müügiloa saamisel," sõnas Kiik.

Minister lisas ka, et tema ise veel vaktsineeritud ei ole, aga kui seda võimalust pakutakse, siis ta kindlasti vaktsineerib, aga valitsuse liikmeid praegu esmajärjekorras ei vaktsineerita.

"Me oleme kokku leppinud, et me ei käsitle valitsust muust eesliinist eraldi. Kui me räägime eesliini töötajatest, siis need on haridusvaldkond, siseturvalisuse ja sotsiaalvaldkond, nende hulgas on ka strateegialiin, erinevatel võtmepositsioonidel inimesed. Aga nende vaktsineerimisjärjekord jõuab kätte koos ülejäänud eesliiniga, mitte kuidagi muus eelisjärjekorras," ütles ta.

"Kui me mõtleme nii, et iga vaktsiin võib päästa inimelusid, päästa konkreetse inimese tervise või elu, siis ma igal juhul eelistan seda – kui me räägime Pfizer/BioNTechist ja Modernast, siis miks me hoiame neid eakamale osale elanikkonnast, on see, et on tehtud uuringud, et need tagavad tervisekaitse ka seitsekümmend pluss inimestele, kelle puhul me teame, et haigestumise risk ja võimalikud tervisekahjud on kõige suuremad," märkis ta.

Kiik tõi välja, et kui vaadata haiglaravi näitajaid, siis enamik haiglaravile jõudvaid patsiente on üle 70 aasta vanad ja enamik surmajuhtumeid on vanuses 80 ja üle selle – seetõttu on õige kaitsta esimeses järjekorras neid inimesi.

Eestis vaktsiine raisku ei lähe

USA-s on päevakorral teema, et paljudes kohtades, kus vaktsineerimist tehakse, segatakse palju doose valmis, aga kümned jäävad kasutamata ning visatakse õhtul ära. Kiik ütles, et Eestis vaktsiine palju raisku ei lähe.

"Teadaolevalt on seda väga vähe juhtunud. On mõned korrad, kus on eksitud transporditingimiste ja temperatuuri suhtes, aga need on mõnikümmend doosi, mis on meediast läbi käinud, lausalist igaõhtust äraviskamist ei toimu. Meie terviseasutused on väga professionaalsed," sõnas ta, et ega vaktsineerimine pole siinmail midagi uut.

"Iga kord, kui viaal lahti tehakse, tuleb arvestada sellega, et Pfizer/BioNTechi puhul tuleb kuus doosi võtta sealt kuue tunni jooksul ja ära kasurtada ning Moderna ja Astra Zeneca puhul puhul me räägime kümnest doosist," selgitas ta.

Astra Zeneca viaale võib ka külmikusse tagasi panna ning siis kuni 48 tunni jooksul ära kasutada erinevalt Pfizer/BioNTechist ja Modernast, mille puhul tuleb mõnevõrra kiiremini tegutseda, lisas Kiik.

Ta ütles ka, et saab aru mõningasest kriitikast, mis seoses vaktsiinidega õhus on.

"Inimlikult ma saan aru, et on ootus, et kõik see läheks kiiremini edasi – ükski tervishoiutöötaja ega tervisevaldkonna inimene ei taha, et vaktsineerimisprotsess veniks. Kõik tahaks, et oleks rohkem vaktsiine Eestis ja me saaks neid kiiremini kasutada," sõnas ta, et kriitika on valitsusliikme töö üks osa.

"Kriitika on minu töö osa, aga positiivset tagasisidet on siiski rohkem ja kriitika puhul on kohti, kust tuleb õppida ja ka neid, millest tuleb lihtsalt mööda vaadata – nagu lausrünnakud ja vaktsiinivastaste sõnumid, mis ei aita elus edasi," sõnas ta.

Kiik lisas ka, et kuigi paljud riigid panevad praegu piire lukku, siis Eesti lukkuminekut pole plaanis.

"Ma arvan, et selliseid meetmeid nagu kevadel ei ole rohkem vaja – vaktsineerimine aitab tervise- ja hoolekande asutusi, mis on kõige suurema löögi all. Kui me vaatame haiglaravinäitajaid, siis hooldekodudest on tulnud u 15% patsientidest ja u 40% surmajuhtumitest. Kui me tervishoiuliini ja hooldekodude asutused oleme ära vaktsineerinud, siis see annab väga suure panuse pandeemia ületamiseks," kinnitas ta.

"Ma arvan, et me saame praeguste piirangutega hoida olukorda kontrolli alla kuni algav laialdane vaktsineerimine ning tulevad ka soojemad ilmad, mis loodetavasti aitavad inimestel rohkem värskes õhus aega veeta ja rohkem päikese käes olla ja sellest viirusest vabaks saada," lõpetas ta lootusrikkalt.