VIDEO! MUPO: 95 protsenti Maardu inimestest kannavad maske

"Vastavalt kokkuleppele, mis me saavutasime Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga, osutab Tallinna linn meile sellist abi, et saatis siia nädalaks ajaks oma patrullid. Loomulikult Maardu linn tervitab sellist toetust ja tänab, sest sellel raskel ajal peab ikka teineteist aitama," lausus Maardu linnapea Vladimir Arhipov.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet käis täna ametiabi korras patrullimas, kuidas on Maardu bussides lood maskide kandmisega. Inimesed, kellel maski ees ei olnud, said endale maski, meelde tuletati ka maskikandmiskohustust avalikus ruumis ja ühistranspordis.

Pilt, mis täna hommikusel MUPO reidil Maardu liinibussides avanes, oli üsna hea. Kahe bussitäie peale oli paar inimest, kel mask puudus. Inimesed võtsid maske ka meeleldi juurde.

Näiteks Ljudmilal üks mask juba oli, kuid võttis teise veel: "Mul on neid lausa kaks. Need ei lase hingata, sellepärast on ta selline niiske."

Samuti oli Ljudmila kursis sellega, et Maardus koroonaviirus laialdaselt levib.

"Õudne! Ma kogu aeg riidlen nendega, käivad kõik ilma maskita," lausus Ljudmila.

Ka Maardu linna elanik Aleksander kannab maski seal, kus vaja.

"Tänaval ei kanna, sest mul on raske hingata sellega. Aga bussis, poes ja mujal kannan,

vahel võibolla läheb meelest ära, aga ta on olemas."

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti vaneminspektor Sigrid Hartmani sõnul jagati näiteks eilsel Lasnamäe reidil paari liini peale paari tunniga ära 50 maski, mis on juba väga suur arv. Tänasel Maardu reidil arvulist piirangut ei olnud, siiski üritati jagada võimalikult palju maske.

"Ütleme nii, et 95 protsenti Maardu inimestest kannavad maske. Mõnel inimesel leidub see mask kusagil taskus ja kotis, sealt leiab selle üles. Siiski me meenutame, et seda peab kandma avalikus ruumis. Mõni proua on küsinud lisamaski, mask ju niiskub mingi aja jooksul, otse loomulikult me võimaldame selle teise maski," lisas Sigrid Hartman.

Viimased kaks nädalat on Maardu koroonanäitajad püsinud stabiilselt 3230 nakatunu juures. Numbrid juurde ei kasva, kuid alla ka ei lähe. Tänaste Terviseameti andmete järgi ei ole Maardu küll enam nö Harjumaa koroonapealinn, selleks on nüüd Anija vald. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet patrullib aga Maardus kahe linna kokkuleppel selle nädala lõpuni.

