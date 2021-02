VIDEO! Nädalavahetusel algab Tallinnas lumelinna ehitus

Tallinna kesklinna Tornide väljakule kerkib lumelinn. Skulptuuride ehitusega hakatakse ilma sobivusel pihta juba sel nädalavahetusel. Kokku ehitatakse viis kuju, mis tähistavad Eesti ja Tallinna jaoks olulisi maamärke.

Kesklinnas on juba populaarsust kogunud jääskulptuuride näitus Tuvi pargis, mis on ootab uudistajaid kuni sula saabumiseni. Inimestele avaldas kõige rohkem muljet orava skulptuur ning lastele pakkus rõõmu karu, millele sai ka selga ronida.

Laupäeval alustatakse juba uue talvise atraktsiooni ehitust Tornide väljakule. Lumelinna rajatakse viis skulptuuri, mis kujutavad vastlakuklit, viiulit, kannelt, Maarjamäe lossi ja Paksu Margareetat. Skulptuuride autori sõnul on lumelinna puhul oluline arvestada varisemisohuga, seetõttu pidi mõne kuju ehituse ümber mõtlema.

"Väga huvitav kogemus oli, õpin ise EKAs arhitektuuri, seega saab olema huvitav näha enda kavandatud skulptuurid jõuavad linna keskkonda," ütles autor Andreas Hinojosa.

Linna ehituseks kulub ligi uus koormatäit lund, mis on umbes 100 kuupmeetrit. Kui tavaliselt lumelinna ehitusel probleem olnud see, et on liiga soe, siis seekord on mureks liigne külm.

"See tähendab inimestele keerulist olukorda," selgitas kesklinna vanem Monika Haukanõmm, miks külm võib lumelinna rajamist keerulisemaks teha. "Kui ehitada 5-8 tundi päevas, kasutades vett, on vaja soojendada näppe. Kui on liiga külm - 15-20 külmakraadi, siis on juba oht, et inimestel tekib ehitamisel külmakahjustusi. Umbes -10 kraadi oleks täitsa tore."

Kui ilm soosib saab Lumelinn saab valmis juba vastlapäevaks.